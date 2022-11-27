Как "выдвинули", так и "задвинут": бесполезная суетливость "Сыртыга Рубо"

Автор: Акпер Гасанов

"Сыртыг Рубо", а именно под таким "творческим псевдонимом" с недавних пор известен в Азербайджане российско-армянский бизнесмен Рубен Варданян, никак не угомонится, до смешного напоминая тем самым героиню кинофильма "Служебный роман" Шуру, которую когда-то выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно".

Кто выдвинул Варданяна и с какой целью, в Баку на этот счет не просто знают, но и открыто на это указывают. Он - очередной российский засланец, не более того. При этом уже нарушивший законы Азербайджана. Он ведь совершенно незаконно находится в Ханкенди, который является азербайджанским городом, входящим в Карабахскую экономическую зону.

Чтобы было предельно понятно, что Азербайджан планирует активную работу по восстановлению всей Карабахской экономической зоны, приведу всего один факт - до 2025 года SOCAR должна обеспечить строительство газопровода Агдам-Ханкенди и ветвей газопровода, установив на нем газорегуляторные пункты (ГРП). Это нашло отражение в плане мероприятий "I Государственной программы по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Это говорит о многом. В том числе и о том, что Азербайджан сам будет восстанавливать все свои территории, включая Ханкенди, где временно и незаконно десантировался "Сыртыг Рубо". Соответственно, все его попытки изображать из себя того, от кого зависит будущее Ханкенди - смешны и нелепы. Но, в том и состоит проблема "Сыртыга Рубо" - нет у него никакой иной "программы". Он действует шаблонно и глупо.

Как известно, недавно у Варданяна случился стресс. Телеканал РБК не опубликовал анонсированное Ильей Дороновым эксклюзивное интервью с тем, кого собирался представить в качестве т.н. "госминистра" несуществующего "арцаха". Естественно, что "Сыртыг Рубо" закатил истерику. Столько денег было потрачено на "туда-сюда-обратно" с Дороновым, но ожидаемого результата не было.

В итоге, Варданян решил сотрясать округу глупостями отовсюду. То есть, брать количеством, которое никогда не перерастет в качество. И вот, мы увидели помет мысли "Сыртыга Рубо" на сайте RTVI, осуществляющего вещание на преемник старого "НТВ" и "ТВ-6". В России RTVI доступен только в формате цифрового СМИ на официальном сайте, в социальных сетях и мессенджерах.

То есть, в погоне за аудиторией, Варданян готов уже на все. Хотя, и этому выкрутасу Рубена есть объяснение. Ведь, в октябре 2019 года новым собственником RTVI стал американский бизнесмен армянского происхождения Микаэль Исраэлян. Правда, по информации некоторых анонимных источников, он является лишь номинальным владельцем. Тем не менее, в таком вопросе, как организация интервью для "Сыртыга Рубо", Исраэлян вполне мог дать личные поручения "сделать все красиво".

В итоге, это интервью было провокационным, ибо там использовались армянские названия азербайджанских территорий. То есть, RTVI превратился в рупор карабахских сепаратистов - позорное решение к для уважающего себя издания. Но, это их выбор. Им с этим клеймом жить дальше. Что до Варданяна, то он умудрился опровергнуть отцов-основателей карабахского конфликта.

Как известно, еще в 1987 году был создан так называемый "Комитет Карабаха", основная цель которого заключалась в присоединении Нагорного Карабаха (НКАО) к Армении. Его члены методично убеждали в Москву принять нужное им решение. Группу возглавил Игорь Мурадян, бывший сотрудником Института экономики Госплана Армении. Мурадян заручился поддержкой влиятельных московских армян, среди которых особенно выделялся академик А.Г. Аганбегян - советник советского лидера М.С. Горбачева по вопросам экономики.

В итоге, 16 ноября 1987 года Аганбегян встретился с группой французских армян в отеле "Интерконтиненталь" в Париже и в присутствии журналистов заявил: "Я был бы рад, если бы Нагорный Карабах вернули Армении. Как экономист, я считаю, что у них куда более тесные связи с Арменией, нежели с Азербайджаном. Я уже внес подобное предложение, и надеюсь, что эти идеи будут воплощены в жизнь в духе перестройки и демократии".

Это заявление было опубликовано в газете французских коммунистов "Юманите", распространявшейся и в Советском Союзе.

Вот так все было, предельно однозначно. Армянство ставило вопрос присоединения НКАО к Армении. Но что сейчас лепечет "Сыртыг Рубо"? Он мелет ерунду. Мол, мифический и никем непризнанный "арцах" просто так присоединиться и стать одной из губерний Армении невозможно. Серьезно?! А что орали на улицах Еревана в конце 80-ых годов прошлого века? Правильно, орали что-то про "миацум", то есть про "воссоединение".

В итоге, как видим, ничего не получилось. Ни "воссоединения", ни даже удержания всех оккупированных территорий Азербайджана. Пока вне контроля официального Баку остается небольшой участок нашей страны, где совсем скоро будет водружен флаг Азербайджана и тогда проект под названием "Рубен Варданян" будет задвинут теми, кто его выдвинул. И "Сыртыг Рубо" повторит судьбу тех армянских бизнесменов, которые вначале угрожали "захватить Баку", а потом сбежали из Карабаха в Ереван.