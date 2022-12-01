Эльмар Гасымов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении по случаю 30-летия партии "Ени Азербайджан" лиц, активно участвующих в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди награжденных ректор Бакинской высшей школы нефти, член правления партии "Ени Азербайджан" Эльмар Гасымов. Он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.