Возбуждено уголовное дело по факту нанесения себе ранения военнослужащим ГПС Азербайджана

В военную прокуратуру Шамкирского района поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в Военной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей информации сотрудниками военной прокуратуры Шамкирского района был проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие отношение к делу. Возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены другие необходимые следственные действия.

Следствие по делу продолжается.