Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане вызван в МИД

1 декабря временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан был вызван в министерство иностранных дел, ему был выражен решительный протест в связи с ложной и клеветнической резолюцией, принятой против Азербайджана в нижней палате парламента Франции (Национальное собрание) 30 ноября, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службе МИД.

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