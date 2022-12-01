https://news.day.az/politics/1516037.html Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане вызван в МИД
Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане вызван в МИД
1 декабря временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан был вызван в министерство иностранных дел, ему был выражен решительный протест в связи с ложной и клеветнической резолюцией, принятой против Азербайджана в нижней палате парламента Франции (Национальное собрание) 30 ноября, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службе МИД.
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