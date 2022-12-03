Армению могут выгнать из ОДКБ

В российских СМИ наблюдается рост недовольства требованием армян сделать выбор между Азербайджаном и Арменией в пользу вторых и отказом премьер-министра Никола Пашиняна подписывать документы ОДКБ.

Как отмечает портал экспертных мнений по актуальным вопросам внутренней и внешней политики "Политаналитика", если армяне хотят прижать Россию к реке, то выбор им не понравится. "Весь интерес России сейчас - на стороне Азербайджана. Ну, а что вы хотите? Все страны действуют в своих интересах, а мы почему должны поступать по-другому?", - задается вопросом издание.

Российское издание сообщает, что если придется выбирать, то России придется отпустить Армению из ОДКБ.

"И вот теперь давайте вспомним слова известного тележурналиста Михаила Леонтьева, сказанные им на радио и вызвавшие в свое время такой переполох. Мол, "что Армения никому, кроме нас, больше не нужна". Да, армянское лобби в США очень сильное, Запад с удовольствием оторвал бы Армению от России, выдирая от нас по кусочку. Но что это в итоге даст Армении? И что появится в таком случае у России, если это окончательно произойдет?", - пишет "Политаналитика".

Как отмечает автор статьи, в этом случае появится крепкий нефтегазовый экономический союз с Азербайджаном, сгладится еще одно противоречие с Турцией и Россия сможет не оглядываться на уровень жизни в Армении и не ощущать себя ответственными за судьбу армянского народа.

"Да, в этом случае мы потеряем нашу базу в Гюмри на границе с Турцией.

Но что получит при этом Армения? Кроме самолета с напечатанными только что долларами США?! Да, на первом этапе это будет немало, но потом начнется обычная жизнь - с Турцией и Азербайджаном по границе.

Зона ЕС?! Но это вообще миф - с таким-то географическим положением. Полная зависимость от Грузии и нереально дорогая логистика. Да еще ощущение того, что ты самый последний ребенок по вниманию в семье Евросоюза.

Поэтому-то и не понимаю, почему мы так недавно заволновались - какой путь выберет Армения? Да это в Ереване должны день и ночь переживать о том, что сейчас на уме у Президента РФ...", - резюмирует издание.