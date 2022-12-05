Ожидалось упразднение в Иране полиции нравов

Ожидалось упразднение иранским правительством полиции нравов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня глава GünAz Tv Ахмед Обалы на мероприятии под названием "Иран под новым углом зрения", проведенном Центром социальных исследований.

Он отметил, что это тактический ход.

"Фактически она была упразднена. При этом передача SEPAH функций полиции нравов никак не повлияет на протесты. Иран тем самым пытался пресечь протесты", - добавил Обалы.