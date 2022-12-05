Ален Симонян опять обвиняет ОДКБ

Автор: Мехти Ахмедзаде

5 декабря в Москве прошли мероприятия по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которых принял участие скандально известный спикер армянского парламента Ален Симонян.

Про то, что Симонян постоянно выступает с глупыми заявлениями и лже-обвинениями, мы писали не раз. Поэтому ничего удивительного в том, что следуя своей традиции нести чушь, армянский спикер опять попытался обвинить Азербайджан в "ежедневном нарушении режима прекращения огня".

Зачем замолвил он про это, в то время как мир в регионе пытаются сорвать именно армяне? Ален попытался подойти к главной теме "издалека". Ему нужно было в очередной раз обвинить ОДКБ в бездействии, мол "армянское общество ждёт реакции от организации".

"Тем не менее Армения не собирается выходить из состава ОДКБ". И о подобном желании Ереван, как настаивает Симонян, никогда якобы не заявлял.

"Мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, мы этим очень обеспокоены", - сказал он.

В этом контексте важно напомнить, что в начале октября этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что страна может покинуть организацию. ОДКБ, в свою очередь, предлагала свою помощь Армении и готова была разместить специальную миссию на армяно-азербайджанской границе, но премьер отказался и не стал ничего подписывать.

Страны-члены организации, конечно же, не поняли логику происходящего и чего хочет Ереван. Тем временем в российских СМИ наблюдается рост недовольства требованием армян сделать выбор между Азербайджаном и Арменией.

Как отмечает портал экспертных мнений по актуальным вопросам внутренней и внешней политики "Политаналитика", выбор армянам не понравится. "Весь интерес России сейчас - на стороне Азербайджана. Ну, а что вы хотите? Все страны действуют в своих интересах, а мы почему должны поступать по-другому?", - задается вопросом издание.

Российское издание сообщает, что если придется выбирать, то России придется отпустить Армению из ОДКБ.

Об этом мы, кстати, писали недавно. Пашинян и Ко. явно понимают, что гнев Москвы будет велик и пытаются сыграть карту "чемодана без ручки". Предъявляя нереальные требования, армянское правительство намеренно пытается разозлить ОДКБ, чтобы вызвать у нее отвращение. Чтобы в какой-то момент страны-члены просто собрались и выгнали Армению сами.

Наверное, в Ереване думают, что при таком раскладе событий гнев России будет меньше, мол Москва сошлется на то, что "ну, что теперь делать. Справимся без неблагодарной Армении". В Ереване, кажется, не учитывают, что в РФ все прекрасно видят и понимают и вряд ли будут вечно потакать неадекватному поведению своего сателлита.