Реинкарнация "гроссмейстера Бендера": Сейран Оганян и его "васюкинцы"

Автор: Акпер Гасанов

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. "Вы не поверите", - говорил он,- "как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве", - утверждал "гроссмейстер" Бендер.

Чем закончился визит "великого комбинатора" в Васюки, знают все читавшие роман "12 стульев". Но, экс-глава Министерства обороны Армении, военный преступник, а ныне армянский оппозиционер Сейран Оганян осуществляет ровно те же самые "маневры" с доверчивыми слушателями. Только не в придуманном И.Ильфом и Е.Петровым городе Васюки, а в реальном Ереване. И речь идет вовсе не о перспективах организации в столице Армении "межпланетного шахматного конгресса", но о том, что в реальности не менее не реализуемо.

Начал Сейран Мушегович с грустной констатации. Мол, "власти Карабаха", а именно так он именует лидеров незаконного самообразования, место которым на скамье подсудимых рядом с самим Оганяном, не могут полагаться на руководство Армении. И добавляет, что они должны работать соответственно с Россией и командованием российских миротворческих сил. В этой тираде глупо все, от первого до последнего слова, потому что российские миротворцы не могут и не должны занимать сторону карабахских сепаратистов. Их обязанности четко прописаны в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Там же указаны условия и сроки дислокации российских миротворцев.

"Карабах - наша земля, размещенные там российские миротворцы находятся там временно. В заявлении от 10 ноября 2020 года указан срок их пребывания", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в День Победы в освобожденной Шуше.

И об этом прекрасно осведомлен Оганян. Стало быть, все его заявления - примитивная, дешевая провокация. В Баку все прекрасно видят, все отслеживают, четко озвучивают реальную "стоимость" каждого провокатора. В том числе и российско-армянского олигарха Рубена Варданяна. Она, по мнению азербайджанской стороны, крайне невысока. Варданян нерукопожатен, обсуждать с ним что-то никто не собирается, сколько бы денег он не тратил на свои интервью в российских СМИ. И свои предложения армянам, временно и незаконно проживающим на территории Ханкенди, уже озвучил. Они просты и понятны. Те, кто готов признать законы Азербайджана, могут претендовать на паспорт граждан нашей страны и жить дальше там, где живут сейчас. А остальным, живущим мечтами об "арцахе", придется покинуть Ханкенди, который является частью Карабахской экономической зоны.

Никто, в том числе российские миротворцы, не вправе и не в состоянии будет помешать этому. Безусловно, Оганян это знает. Но натура у него такая - мелкая, провокационная. Осталось только уточнить, сам ли Сейран дошел до таких мыслей или этого его жена, под каблуком которой он давно и прочно находится, подтолкнула озвучить очередной бред сивой кобылы.

А как иначе назвать то, что в итоге Оганян выразил уверенность, что без российских миротворческих сил обеспечить безопасность народа Карабаха будет очень сложно?! Человек, который находится под следствием в связи с очень громкими обвинениями, за последнее время запомнился разве что метанием бутылок с минералкой в армянском парламенте. И вот теперь, он призывает "расширить и углубить" то, что априори не может расширяться и углубляться.

Азербайджан с Россией все вопросы решает в рабочем порядке. И это еще раз было доказано в ходе визита главы МИД нашей страны Джейхуна Байрамова в РФ, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства четко указал, что Азербайджан подготовил проект договора по мирному урегулированию и представил его Армении. Где там карабахские сепаратисты и российские миротворцы? Нет их. Так что, чушь несет Оганян.

Он прекрасно понимает, что сейчас перед мировым сообществом стоят глобальные вопросы. Начиная от огромных проблем в мировой экономике,включая рост числа голодающих в бедных странах мира. Плюс, война в Украине не закончилась. Конца ей пока тоже не видно. Углубляется и кризис между Китаем и Тайванем, снова поднимает голову ковид. И вот на этом фоне вылезает Оганян и несет ахинею в стиле "гроссмейстера Бендера".

А самое забавное, что автором всего этого бреда является тот, кто является персонажем, проигравшем азербайджанской армии. Именно он, десятилетиями вешал армянской общественности лапшу на уши, уверяя в "непроходимости" линии обороны имени самого себя. Именно он потом лепетал что-то в свое оправдание после поражения армянской армии в ходе апрельской четырехдневной войны 2016 года.

Именно он довел армянскую армию до нужного нам состояния, при котором победа в 44-дневной войне была неминуема. Он и весь "карабахский клан", которые грабили и Армению, и находившиеся под оккупации азербайджанские земли на протяжении десятилетий. Оганян, как признавались потом армянские журналисты, совершил "героический побег" из Ханкенди, куда прибыл на пару дней в ходе войны. Он понял, что нужно спасать свою шкуру. Спас. Но с такой репутацией Оганяну уместнее не в роли "гроссмейстера Бендера" пробоваться, а тихо уйти на дно. Авось, забудут о нем, что поможет Сейрану спасти все "нажитое непосильным трудом".