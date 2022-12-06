Эрдоган о целях азербайджано-турецких военных учений

В Азербайджане были проведены азербайджано-турецкие военные учения. Целью проведения этих учений является совместное преодоление существующих нежелательных трудностей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Общем собрании Конфедерации ассоциаций работодателей Турции.

Эрдоган отметил, что военные учения были проведены в соответствии с девизом азербайджано-турецкого братства "одна нация - два государства".

"Подобные шаги будут предприниматься и впредь", - подчеркнул Президент Турции.

Он отметил, что Турция и впредь будет поддерживать братские страны.