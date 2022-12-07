"Экологический десант" Азербайджана отправился в Ходжалы на переговоры с миротворцами

Мониторинговая группа по расследованию незаконной эксплуатации природных ресурсов, состоящая из сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Закрытого акционерного общества "AzerGold", отправилась в Ходжалы для продолжения обсуждений с командованием российских миротворческих сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на ITV, обсуждения пройдут в штабе российского миротворческого контингента в Ходжалы.

Мониторинговая группа, состоящая из сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Закрытого акционерного общества "AzerGold", которая будет расследовать незаконную эксплуатацию природных ресурсов, в продолжение встречи, состоявшейся 3 декабря, сегодня продолжит обсуждения с командованием российских миротворческих сил.

Переговоры с командующим российским миротворческим контингентом генерал-майором Андреем Волковым состоятся в штабе миротворцев в Ходжалы.

В ходе переговоров будет доведена до сведения важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических расследований на месторождениях и в соответствующих пунктах в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках нелегальной экономической деятельности, проводимой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также с экологическими и иными последствиями.

Отметим, по итогам обсуждений, проведенных 3 декабря в штабе российских миротворческих сил в Ходжалы, была начата подготовка дорожной карты по проведению работ на территории по указанным направлениям деятельности с участием Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и других соответствующих структур.