Агдам станет перспективным экономическим центром Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Агдам станет процветающим, перспективным и очень интересным городом Карабаха в будущем.

Об этом сказал Trend в среду заведующий кафедрой международного и европейского права Казанского федерального университета, доктор юридических наук, профессор Адель Абдуллин во время посещения Карабаха в составе делегации ICOMOS, передает Day.Az.

"Я рад, что Карабах вернулся в Азербайджан. На данный момент предстоит большая работа по восстановлению и превращению этого места в такой же успешный и развитый регион, каким он был до оккупации. Я счастлив находиться в Агдаме", - сказал Абдуллин.

Он добавил, что было очень печально видеть разрушенные в период оккупации здания и памятники, и выразил уверенность в их скорейшем восстановлении.