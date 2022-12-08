Молчание ЮНЕСКО по поводу преступлений Армении должно быть осуждено.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня президент Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Азербайджан-Турция Айгюн Аттар, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

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