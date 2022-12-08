Строительство инфраструктуры вдохнет новую жизнь в город Физули.

Как передает Day.Az об этом сказал Trend в четверг президент ICOM-ICME Ральф Чеплак Менчин во время посещения Карабаха в составе делегации иностранных специалистов.

"Я потрясён тем, что увидел в Карабахе. Единственное, что я увидел, это разрушения и вандализм. Я искренне надеюсь, что Азербайджан восстановит Карабах и вернет всех людей в их родные края", - сказал президент организации.

Он отметил, что Физули, несомненно, может стать очень оживленным городом, а также добавил, что строительство школ, аэропорта, новых зданий вдохнет в него новую жизнь.

"При посещении Карабаха я был шокирован. Многие места очень опасные из-за угрозы мин, а оглядываясь вокруг, можно увидеть только руины. Очевидно, что раньше на их месте были очень красивые здания, но, к сожалению, теперь от них ничего не осталось, так что Азербайджану придется восстанавливать все с нуля", - сказал Ральф Чеплак Менчин.