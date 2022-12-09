Джейхун Байрамов на переговорах с послом Великобритании

9 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Великобритании в стране Фергусом Олдом.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД, на встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Соединенным Королевством как в двусторонних, так и в многосторонних рамках, а также подробно обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортно-транзитной, образовательной и других сферах.

Было подчеркнуто, что успехи, достигнутые между нашими странами в экономической сфере, весьма значительны, Великобритания является крупнейшим прямым иностранным инвестором в Азербайджан.

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