Московский шут Затулин на страже интересов армянской диаспоры России

Автор: Байрам Эльшадов

Пресловутый депутат Госдумы Константин Затулин, который является еще и председателем армяно-российского Лазаревского клуба (контора, куда приглашают политических деятелей, готовые за деньги армянской диаспоры очернять и нести клевету в отношении Азербайджана) решил прокомментировать события на Лачинской дороге. В собственной для себя манере Затулин скрыл истинные намерения происходящего, пытаясь выдать желаемое за действительное.

Действия Азербайджана на Лачинской дороге не нарушают заявление от 9 ноября 2020 года, как это пытается преподнести Затулин, поскольку акция протеста азербайджанских активистов и НПО носит исключительно мирный характер. Азербайджан требует проведения мониторинга на своих же территориях. Это суверенное право любого государства и не может оспариваться. Тем более, что существует договоренность о проведении мониторинга с российскими миротворцами. Возражения недобитков армянских сепаратистов Рубена Варданяна и Араика Арутюняна во внимание не берется, потому что это преступники, а с преступниками никакой дискуссии не ведется.

Что касается пребывания российских миротворцев в Карабахе, то ответ на этот вопрос можно найти в статье 4, трехстороннего заявления, где черным по белому написано, что российский миротворческий контингент развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил и срок его пребывания - 5 лет. Если Затулин действительно ратует за соблюдение договоренностей, то пусть обратится к армянской стороне с требованием вывода незаконных армянских вооружённых формирований, которые все еще остаются в зоне ответственности российских миротворцев.

Неутомимые попытки Затулина стравить азербайджанцев с российскими миротворцами также ни к чему не приводят. Мы помним, как участники акции протеста на Лачинской дороге и российские миротворцы вместе смотрели финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. Азербайджанские врачи даже предлагают медицинскую помощь российским миротворцам в случае необходимости. Вышеперечисленное говорит о дружелюбной атмосфере на месте событий.

Заявление Затулина о том, что якобы "Азербайджан выдавливает армянское население из Карабаха" - ложь чистой воды. Если армяне хотят жить на территории Азербайджана и обладать всеми правами, то им нужно просто получить азербайджанское гражданство. Под юрисдикцией Азербайджана армяне будут чувствовать себя так же, как и другие граждане, поскольку наша страна является образцом толерантности и религиозной терпимости. О чем, кстати, недавно писал в своей статье британский журналист Мартин Бэнкс, опубликованной во влиятельном издании Евросоюза EU Reporter.

Если Затулин действительно хотел бы мира между Азербайджаном и Арменией и переживал за мирный договор между двумя странами, то он бы не вешал лапшу на уши армянскому народу о возможности предоставления "статуса" Карабаха. "Статус" канул в лету сразу после окончания Второй карабахской войны, и какие-либо переговоры по этому поводу больше не актуальны.

Азербайджан никогда бы не смирился с оккупацией своих территорий. В рамках Минской группы переговоры велись около 30 лет и они не дали результатов. Поэтому военно-политическое руководство страны предпринимало меры по укреплению обороноспособности и военной безопасности, поскольку даже несмотря на приемлемый для себя "статус-кво", армяне регулярно предпринимали попытки обострения на границе. 27 сентября 2020 года одна из таких военных провокаций обошлась слишком дорого для Армении. Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, по истечению которой Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. И никакая страна в мире, никакая международная организация не могла этому противодействовать, поскольку Азербайджан восстанавливал историческую справедливость.