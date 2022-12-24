Требования Азербайджана будут удовлетворены: в чем суть заявления главы МИД России Сергея Лаврова?

Автор: Акпер Гасанов

Интересные заявления сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым. Но, прежде, чем давать оценку речам Лаврова, хочу напомнить о том, что в Москве должна была состоятся встреча в ином, не двухстороннем, а трехстороннем формате. Но армянская сторона в последний момент отказалась от трехсторонней встречи.

"На сегодня договорились провести на нашей территории встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении для продолжения дискуссии по мирному договору. Мы готовились к этому мероприятию, но к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Жаль, что такая возможность была упущена", - посетовал Лавров.

То есть, имел место зафиксированный факт демарша официального Еревана, доказывающий нежелание Армении осуществлять реальные шаги на пути к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.

Армянская сторона, в привычной для себя манере, предпочитает затягивание процесса, цепляясь за любой "повод" для отсрочки того, что неминуемо. Такая "стратегия", напомню, привела к началу 44-дневной войны, которая закончилась вынужденной капитуляцией и подписанием премьер-министром этой страны трехстороннего заявления в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

Но, перейдем к речам Сергея Лаврова. По его словам, Россия выступает за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение в Лачинском коридоре и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. Что и требовалось доказать! Никакой "гуманитарной катастрофы", о которой кричат разного рода ангажированные российские, американские и европейские политики и журналисты, нет и в помине. Есть "разногласия по разработке рудных месторождений региона".

"Мы рассмотрели ситуацию, которая сейчас вызывает наибольший интерес, обострение ситуации в Лачинском коридоре. Мы подтвердили то, что российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации в контактах с соответствующими сторонами. Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценное транспортное сообщение и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. Тема старая, доставшаяся в наследство от советского союза и конечно же необходимо как можно скорее снять ее остроту. Мы исходим из того, что все должны строго придерживаться трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года касательно режима передвижения по Лачинского коридору. У наших азербайджанских коллег как я понимаю такая же позиция", - отметил Лавров.

Азербайджан также выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения по Лачинскому коридору в привязке к справедливому разрешению разногласии по вопросу незаконной разработки рудных месторождений Карабахского экономического района нашей страны. И первым шагом в этом направлении может стать приказ из Москвы руководству РМК о допуске азербайджанской стороны для мониторинга.

Азербайджан не раз заявлял, что у него имеются сведения о том, что большая часть золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли", которые находятся в Карабахском экономическом районе, незаконно эксплуатируется. Соответственно, были озвучены логичные требования о проведении мониторинга в этой связи. Но руководство РМК отказалось удовлетворить законные требования нашей стороны, перекрыв Лачинский коридор и вынудив наших активистов проводить в этой связи акции протеста.

Тут также имеет смысл напомнить еще и о том, что по итогам состоявшейся в начале октября в Праге четырехсторонней встречи, Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках границ стран по состоянию на 1991 год. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди, и все места временной дислокации российских миротворцев, являются территорией нашей страны.

И Лавров, совсем недавно, указывал на это обстоятельство, указывая на неуместность возмущений официального Еревана новыми сложившимися реалиями. Армения не имеет никакого права что-то заявлять в связи с происходящим в Карабахском экономическом районе нашей страны. Что же касается Рубена Варданяна, то он может сколько угодно активничать, но вопрос будет решаться без его участия. Ему прикажут сделать то, что он вынужден будет осуществить.

Я же напомню сообщения армянских СМИ о том, что 44-дневная война "нанесла удар по деятельности работающей в Армении компании с российским капиталом". Речь шла , в частности, о том, что были прекращены все работы на Сотском золотом месторождении, эксплуатируемом российской компанией GeoProMining Gold. А кто является основным акционером данной компании ? Это - Роман Троценко, личное состояние которого, по оценке Forbes на 2020 год, составляло 1,3 млрд долларов. Именно он был "крышей" компании GeoProMining Gold, которая участвовала в грабеже азербайджанских природных ресурсов в период оккупации Кяльбаджарского района.

Роман Троценко продолжает заниматься бизнесом в Армении. Его принимал лично Никол Пашинян. Ну а самое свежее напоминание об этой компании состоит в том, что с 11 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге прошел очередной ежегодный юношеский турнир по боксу на приз олимпийского чемпиона Геннадия Шаткова, в котором приняли участие и боксеры из Армении. Так вот GeoProMining Gold выступила спонсором участия армянских боксеров на этом турнире. Совпадение? Не думаю.

При этом, по имеющимся у нас данным, именно компания GeoProMining Gold задействована в незаконной добыче природных ресурсов на золоторудном месторождении "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли", которые находятся в Карабахском экономическом районе Азербайджана. И Рубен Варданян, по сути, защищал как свои личные, так и этой компании, интересы. Но, судя по всему, в России приняли и приняли правоту законных требований нашей стороны. Соответственно, предполагаю, что вскоре мы увидим конкретные шаги к удовлетворению наших законных требований.