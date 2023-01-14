Пьяные и обкуренные будни армянской армии

Размышляющая временами о реваншизме Армения кажется не знает, что творится в рядах своих вооруженных сил. Размещенное в армянском сегменте соцсетей видео говорит о плачевном состоянии армянской армии спустя более чем два года после Второй карабахской войны.

Впрочем, и до войны "хваленые" ВС Армении представляли собой сброд бандитов и любителей алкоголя. Но после сокрушительного поражения в 44-дневной войне с Азербайджаном, низкий моральный дух упал еще ниже. О боевом и заикаться не приходится.

Так что в Ереване должны хорошенько призадуматься и смириться с установившимися в регионе новыми реалиями. Если в армянской оппозиции, либо в партии Пашиняна кто-то всерьез рассуждает о пересмотре итогов Второй карабахской войны, то пусть ознакомятся с кадрами, которые представлены ниже. С такими вояками нынешняя армянская армия может претендовать разве что на участие в ансамбле "Песни и пляски", не более...

Напомним, в январе прошлого года, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Сурена Папикяна посетил боевые позиции, а также одну из армянских воинских частей, солдаты распивали водку, коньяк, вино и шампанское, что вызвало нешуточный скандал в Армении.

27 сентября 2020 года Азербайджан в ответ на очередную военную агрессию Армении начал Отечественную войну для освобождения находившихся под оккупацией своих земель.

Армения, которая понесла тяжелые потери во время контрнаступления азербайджанской армии, 10 ноября 2020 года была вынуждена подписать акт о капитуляции на условиях, выдвинутых победившим Азербайджаном.