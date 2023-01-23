В Армении все чаще раздаются голоса тех, кто открыто выражает недовольство нахождению беглого российского олигарха армянского происхождения Рубена Варданяна на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам.

Так, известный армянский журналист и блогер Роман Багдасарян в прямом эфире раскритиковал Варданяна и посоветовал ему убираться вон из Карабаха.

"У Рубена Варданяна есть и телеграм-каналы и левые сайты, которые гадят Армении. Вы лучше пишите про своего неудачника, олигарха, который сидит в Карабахе с угрюмой рожой. А почему ты такой угрюмый? Давай Рубен, наводи порядок, в чем проблема? Тогда собери свои чемоданы и убирайся вон обратно в Россию, откуда ты приехал. Если ты бесполезный - а ты бесполезный! Я знаю, что ты мой эфир смотришь, мне сказали. Ты шестой месяц сидишь в Карабахе и от тебя нет никакого толку", - сказал армянский блогер.