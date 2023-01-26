Провокация имени Гутерриша: у генсека ООН личная неприязнь к здравому смыслу?

Автор: Акпер Гасанов

Скажите, а вы из принципа игнорируете здравый смысл, или у вас к нему личная неприязнь? Это вопрос впору задать генсеку ООН Антониу Гутерришу, который провел телефонный разговор с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Нет, безусловно, в самом факте этой беседы нет ничего предосудительного. Но ведь речь шла по поводу суверенных территорий Азербайджана, что абсолютно недопустимо.

Администрация Президента Азербайджана выразила резкий протест помощнику генсека ООН Мирославу Генча. И правильно сделала! Нет, ну не ведет же Антониу Гутерриш разговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по поводу того, что около пяти десятков жителей Каджарана с 07:30 утра 25 января организовали акцию протеста перед административным зданием Зангезурского медно-молибденового комбината.

Не ведет потому, что происходящее там - внутреннее дело Армении. Вот и происходящее в зоне временного размещения российского миротворческого контингента и, шире, в Карабахском экономическом районе Азербайджана, является внутренним делом нашей страны. И итоги четырехсторонней встречи в Праге это лишь в очередной раз подтвердили.

В столице Чехии премьер-министр РА в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Евросовета Шарля Мишеля подтвердил признание территориальной целостности нашей страны, включая Карабахский экономический район. После чего никакие обсуждения по поводу происходящего там за спиной официального Баку невозможны.

Это попросту аморально и незаконно. Но, как видим, у генсека ООН свои, специфические и сильно искаженные представления о морали и международном праве. Вынужден напомнить ему, что Секретариат Организации тюркских государств заявил ранее, что поддерживает мирные акции протеста экоактивистов и представителей НПО на дороге Лачин-Ханкенди в Азербайджане.

"Секретариат Организации тюркских государств серьезно обеспокоен незаконной эксплуатацией природных ресурсов Арменией и криминальными элементами, приведшей к мирным протестам представителей гражданского общества в Карабахской экономической зоне Азербайджана. Организация осуждает подобные случаи, наносящие серьезный ущерб окружающей среде и нарушающие международное право", - отмечалось в заявлении ОТГ.

Проще говоря, сейчас генсек ООН проявил неуважение не только к Азербайджану, но и ко всем государствам-членам ОТГ. При этом, он "забыл" о том, что за все годы оккупации Арменией 20% территорий Азербайджана, а это длилось более четверти века, ООН никак не способствовала восстановлению территориальной целостности нашей страны.

Армения игнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН и ей все сходило с рук. Никаких санкций против нее введено не было. Соответственно, у ООН нет никакого морального права что-то требовать от нашей страны. Но в реальности мы видим, как некоторые подструктуры ООН пытаются раздуть вопрос "гуманитарного кризиса" в зоне временной ответственности РМК в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В реальности же никакого "гуманитарного кризиса" нет. Ведь, начиная с 12 декабря 2022 года, обеспечен проезд по Лачинскому коридору около тысячи транспортных средств, в том числе и принадлежащих Международному Комитету Красного Креста. Кроме того, поставка продуктов может быть спокойно осуществлена через Тертер и Барду, однако МККК не проявляет интереса к этому. Такова истина, которую принципиально игнорирует генсек ООН.

По сути, он играет на руку Армении, которая не желает следовать международному праву, отказывается от взятых на себя обязательств и ведет политику затягивания переговорного процесса, а не подписания большого мирного соглашения с Азербайджаном. Но ООН не была создана для такого рода выкрутасов со стороны ее генсека!

В целом же, ООН давно себя дискредитировала. Она не смогла предотвратить оккупацию Арменией наших земель, добиться вывода незаконных армянских формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Все это Азербайджан сделал сам. А ООН никак не смогла воспрепятствовать и захватническим планам России в отношении Украины.

Что тогда сделала ООН? Она приняла ничего никого не обязывающую резолюцию, "осуждая" Россию. Все! ООН не смогла предотвратить ни одну войну, ни один конфликт в мире. Это - огромная и бесполезная организация, никчемная "говорильня", нуждающаяся в реформе. И действия генсека ООН Гутерриша, который позволил себе разговор о том, что происходит на территории Азербайджана с главой МИД РА, является очередным тому подтверждением.