Армения неинтересна эмиру Катара

Распиаренный визит в Катар спикера армянского парламента Алена Симоняна завершился провалом. По итогам пребывания в одной из самых богатых стран мира армянского чиновника стало ясно - Армения, как государство с туманными перспективами, неинтересна Катару.

А ведь сколько восторженного визга в армянских СМИ и соцсетях было после анонса визита Симоняна в страну Персидского залива! Армяне уже мысленно считали миллиарды долларов арабских инвестиций, которые рекой потекут в нищую страну. Некоторые умники даже предвкушали поддержку Катара Армении по вопросу ситуации на Лачинской дороге.

Сам Симонян предвещал плодотворную встречу с главой катарского парламента, вешая лапшу на уши простым армянам мол "ара смотрите, с какими важными персонами я веду переговоры!" Однако Ален Робертович не упомянул одную важную деталь: глава катарского парламента - должность сугубо формальная. Его задача - "помогать эмиру и премьер-министру исполнять их обязанности". Ну а вишенкой на торте стало игнорирование Симоняна в Катаре как со стороны эмира, так и премьер-министра. То есть Армении через Алена Робертовича послали четкий сигнал - вы не представляете для нас интереса.

Понимая, что трехдневный визит близится к концу, а обещанных молочных рек и кисельных берегов не получится привезти в Армению, Ален Робертович решил встретиться с президентом Футбольной ассоциации Катара. Интересно о чем мог переговариваться Симонян - неужто об аренде Роналду в армянский Пюник? Дело в том, Симоняна в Катаре игнорировали все кому не лень. Вот и нашел Ален Робертович кого-то свободного ради пары фотографий в соцсетях и отчета о проведенной встречи.

Взбесившись отсутствием каких-либо результатов вояжа Симоняна армяне начали вбрасывать сообщения о якобы скором визите эмира Катара в Армению. Однако по поступившей нам информации в планах правительства Катара и, тем более, самого эмира визита в Армению нет.

Вот такие вот итоги позорного визита спикера армянского парламента в Катар...