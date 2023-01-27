Потрясены известием о смертельном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране и осуждаем любое насилие. Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших и погибшего.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об написал на своей странице в Twitter посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.