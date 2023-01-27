Террорист, нападавший на посольство Азербайджана, поздоровался с иранским полицейским?

Опубликовано новое видео с камер наблюдения перед посольством Азербайджана в Иране.

Как передает Day.Az, с установленных на улице камер видно, как иранский террорист приезжает на автомобиле, выбегает из него с автоматом Калашникова и забегает внутрь здания дипмисси.

На видео отчетливо видно, что иранский полицейский, охранявший посольство, бездействует.

Никаких детей, о которых говорил начальник полиции Тегерана, и в помине нет.