https://news.day.az/politics/1532167.html Террорист, нападавший на посольство Азербайджана, поздоровался с иранским полицейским? - ВИДЕО
Террорист, нападавший на посольство Азербайджана, поздоровался с иранским полицейским? - ВИДЕО
Опубликовано новое видео с камер наблюдения перед посольством Азербайджана в Иране.
Как передает Day.Az, с установленных на улице камер видно, как иранский террорист приезжает на автомобиле, выбегает из него с автоматом Калашникова и забегает внутрь здания дипмисси.
На видео отчетливо видно, что иранский полицейский, охранявший посольство, бездействует.
Никаких детей, о которых говорил начальник полиции Тегерана, и в помине нет.
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