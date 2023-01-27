Нападение на посольство Азербайджана недопустимо

Нападения на дипломатические представительства Азербайджана за рубежом носят систематический характер.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об это говорится в публикации посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского в Facebook

"К сожалению, нападения на дипломатические представительства Азербайджана за рубежом носят систематический характер: Сегодня в Тегеране произошел аналогичный инцидент. Это неприемлемый и наглый случай, вызывающий глубокое беспокойство. Факт нападения на посольство Азербайджана должен быть надлежащим образом расследован, виновные лица должны быть привлечены к ответственности. Безнаказанность открывает путь к новым преступлениям", - отметил посол.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.