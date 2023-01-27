Виновные в теракте в посольстве Азербайджана в Иране должны быть наказаны в кратчайшие сроки.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Решительно осуждаем вероломный теракт против посольства Азербайджанской Республики в Иране. Приносим соболезнования родным и близким нашего погибшего офицера. Виновные в теракте и его заказчики должны быть наказаны в кратчайшие сроки", - написал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.