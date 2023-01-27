Вся ответственность за теракт в посольстве Азербайджана лежит на иранском режиме

Вооруженное нападение в посольстве Азербайджана следует расценивать как теракт. Если бы не мужество сотрудника охраны азербайджанского посольства, то количество жертв было бы на порядок больше. При этом иранская полиция палец о палец не ударила, чтобы предотвратить трагедию. Вся ответственность за теракт в посольстве Азербайджана, однозначно, лежит на иранском режиме. Данный инцидент еще раз показывает истинное отношение Ирана и можно только посочувствовать наличию такого коварного соседа у Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как подчеркнул наш собеседник, иранская сторона должна была выполнять обязательства по обеспечению безопасности посольства Азербайджана.

"Для оценки реакции иранской полиции, нужно иметь ввиду, что отношения Ирана и Азербайджана оставляют желать лучшего. Иранские официальные лица могут заявить, что территория азербайджанского посольства де-факто является собственностью Азербайджана и чтобы проникнуть в здание, полиции требовалось получить разрешение от азербайджанской стороны. Однако это ни в коей мере не может быть оправданием трагического инцидента, унесшего жизнь человека", - считает экс-советник госсекретаря США.

По его словам, помимо осуждающих заявлений иностранных дипломатов должны последовать более жесткие шаги со стороны мирового сообщества для привлечения Ирана к отвественности.

"Вряд ли стоит ожидать, что иранская сторона наберется храбрости и признает свою ответственность за случившуюся трагедию. Как минимум, Иран должен на официальном уровне принести извинения и выплатить компенсацию семье погибшего начальника службы охраны Орхана Аскерова. Надеяться на объективное расследование теракта со стороны иранского режима не приходится", - резюмировал Пол Гобл.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Абдул Керимханов