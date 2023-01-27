Решительно осуждаем теракт против посольства Азербайджана в Иране и требуем наказания виновных.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации в социальной сети посла Азербайджана в Иране Али Ализаде.

"В результате нападения на посольство Азербайджана погиб сотрудник посольства Орхан Аскеров, два сотрудника ранены. Разделяя эту боль, выражаю глубокие соболезнования членам семьи Орхана Аскерова от себя и от имени сотрудников нашего посольства, желаю скорейшего исцеления раненым. Дипломатические представительства неприкосновенны, и их охрана должна быть полностью обеспечена принимающим государством", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.