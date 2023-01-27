ГУАМ требует привлечь к ответственности виновных в терроре против посольства Азербайджана в Иране

ГУАМ, региональная организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, резко осудила террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в Иране, в результате которого погиб сотрудник посольства.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном ГУАМ.

"Решительно осуждаем террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в иранском городе Тегеран, в результате которого погиб сотрудник посольства, выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, сотрудникам посольства и Азербайджану, желаем скорейшего выздоровления раненым. Секретариат ГУАМ выражает солидарность с Азербайджанской Республикой и требует привлечения к ответственности лиц, совершивших этот теракт, и их спонсоров", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.