Аргентина выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

Посольство Аргентинской Республики потрясено нападением на дипломатическую миссию Азербайджана в Тегеране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

"Мы выражаем наши соболезнования родственникам жертвы нападения на посольство Азербайджана в Тегеране", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.