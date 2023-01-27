Аргентина выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране
Посольство Аргентинской Республики потрясено нападением на дипломатическую миссию Азербайджана в Тегеране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу посольства в Facebook.
"Мы выражаем наши соболезнования родственникам жертвы нападения на посольство Азербайджана в Тегеране", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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