Мы все должны сплотиться вокруг Президента Ильхама Алиева

Автор: Акиф Меликов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Сегодня утром весь мир был шокирован новостью из Тегерана, где произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров. В свое время Орхан работал в дипломатической миссии нашей страны в Москве. Он был сыном известного в Гяндже врача Ризвана Аскерова. От своего имени, от имени всего коллектива Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета выражаю глубокие соболезнования семье, близким и сослуживцам Орхана Аскерова.

Также хочу выразить слова благодарности и восхищения Васифу Тагиеву - сотруднику посольства, обезвредившему преступника, совершившего вооруженное нападение на дипмиссию. Он продемонстрировал всему миру пример настоящего азербайджанского мужества, героизма, готовности жертвовать своей жизнью ради спасения товарищей. Очень символично, что Васиф Тагиев является уроженцем великой Шуши - колыбели азербайджанской культуры, которая была освобождена от армянской оккупации в результате 44-дневной войны.

Ведомый Президентом и Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, Азербайджан одержал историческую победу, которой, как показало время, оказались не рады очень многие страны мира. Им была выгодна ситуация, при которой азербайджанские земли находились под армянской оккупацией. Выгодно потому, что это создавало механизм давления на официальный Баку и позволяло осуществлять грабеж наших земель. За два года, минувшие с окончания 44-дневной войны, мы еще раз увидели, кто является для Азербайджана другом, кто врагом, а кто ни тем, ни другим. Друзья Азербайджана уже выразили слова глубочайшего соболезнования нашей стране, призвав Иран к ответственности. Они правы. Ведь, территория посольств неприкосновенна, на ней не действуют законы принимающей страны.

Случившееся является нарушением дипломатического иммунитета, установленного на Венском конгрессе. По сути, имело место нападение на Азербайджан. Поразительно, но никто из официальных лиц ИРИ не счел важным и правильным для себя оперативно осудить виновных в теракте, извинившись перед Азербайджаном и высказав слова соболезнования родным и близким погибшего.

На этом фоне вспоминается случившееся 4 ноября 1979 года, когда в Тегеране было захвачено посольство США. В заложники было взято 66 американских дипломатических работников; шести американским дипломатам удалось избежать захвата и благодаря помощи канадских дипломатов они позднее были тайно вывезены из Ирана. Именно поэтому я убежден в том, что в США прекрасно понимают весь ужас случившегося.

Уверен, что представители Госдепа США осудят теракт в посольстве Азербайджана в Иране. При этом, мы уже видим, как его осудили в Турции, России, Украине, Великобритании, Франции, Германии, Италии. Пока я что-то не вижу осуждения теракта в Тегеране со стороны Европарламента и иных структур, которые готовы были осуждать нашу страну за акции протестов активистов, всего лишь призывающих положить конец варварскому грабежу природных богатств Азербайджана в Карабахском экономическом районе.

При этом мы уже услышали слова поддержки от Израиля. "Посольство Израиля солидарно с азербайджанским народом в это сложное время", - заявил глава дипломатической миссии еврейского государства в нашей стране Джордж Дик. "Мы потрясены и опечалены вероломным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит начальник службы безопасности. Выражаем глубочайшие соболезнования народу и правительству Азербайджана, семье погибшего, желаем скорейшего выздоровления раненым", - написал в Twitter представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

Это то, что доказывает особую, крепкую связь между нашими странами и народами. И поистине историческим является решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева открыть посольство Азербайджана в Израиле. Это то, что доказало способность официального Баку проводить независимую и решительную внешнюю политику. И это то, что вызвало настоящую истерику в рядах руководства Ирана. В этой связи хочу напомнить о том, что традиционно террористы осуществляют свои акции в даты, символичные для них. Так вот сегодня, 27 января, во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.

Очень хотел бы ошибаться, но есть основания предполагать, что вовсе неслучайным является осуществление теракта в отношении посольства Азербайджана, который демонстрирует свою готовность и способность развивать и углублять отношения с Израилем, именно в этот трагический для еврейского народа день. В любом случае, глубоко убежден в том, что случившееся является следствием масштабной антиазербайджанской пропаганды в Иране. Официальный Тегеран сделал все, чтобы отношения между нашими странами прошли точку невозврата. Но там не учли того, что во главе Азербайджана стоит политик мирового масштаба Ильхам Алиев, который не раз демонстрировал способность находить самые правильные решения в самые сложные моменты нашей новейшей истории. Поэтому я убежден, что вокруг него сейчас, как никогда ранее, должны объединиться все граждане нашей страны и азербайджанцы всего мира.