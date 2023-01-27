Посол Великобритании встретился с Хикметом Гаджиевым

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд встретился с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"У меня была важная встреча с Хикметом Гаджиевым. Я выразил соболезнования правительства Великобритании в связи с убийством начальника службы охраны посольства Азербайджана в Иране. Мы также обсудили важные вопросы региональной безопасности и гуманитарные вопросы", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.