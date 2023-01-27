Неприкосновенность дипмиссий - основной принцип международного права - посольство Греции
Посольство Греции осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства в Twitter.
"Сегодня мы потрясены вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране. Неприкосновенность дипломатических представительств - основной принцип международного права. Выражаем соболезнование членам семьи погибшего", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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