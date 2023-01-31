Секретариат ООН распространил обращение Общины Западного Азербайджана как официальный документ

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Общины Западного Азербайджана к международной общественности как официальный документ Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Общину.

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