https://news.day.az/politics/1533403.html Секретариат ООН распространил обращение Общины Западного Азербайджана как официальный документ - ФОТО
Секретариат ООН распространил обращение Общины Западного Азербайджана как официальный документ - ФОТО
Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Общины Западного Азербайджана к международной общественности как официальный документ Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Общину.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре