Иран препятствует миру в регионе

- иностранные эксперты о теракте в посольстве Азербайджана в Тегеране

Иностранные эксперты и журналисты расценивают вероломный теракт против посольства Азербайджана в Иране как попытку помешать процессу мира и нормализации в регионе.

Как сообщили во вторник Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, британский журналист и эксперт Нил Уотсон, генеральный директор Дипломатического центра "Дона Грасиа" Рэйчел Авраам, директор Международного совета по дипломатии и диалогу (ICDD) во Франции Эрик Гозлан осудили террористический акт и выразили соболезнования семье начальника службы охраны посольства Орхана Аскерова.

Нил Уотсон считает, что Иран хочет разрушить любую перспективу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, поскольку это сделает Азербайджан сильнее в регионе.

"Иранский режим хочет подорвать азербайджано-турецкий союз и не хочет прочных азербайджано-израильских отношений, которые дали Израилю союзника на Южном Кавказе. Иран не уважает международные законы и организации", - сказал Н. Уотсон.

Рэйчел Авраам напомнила, что это ужасное нападение является еще одним примером того, что Иран является спонсором терроризма. "Иран атаковал посольство США в 1979 году, посольство Израиля в Аргентине в 1992 году, а теперь - в 2023 году - посольство Азербайджана в Иране".

Эрик Гозлан, выразивший разочарование терактом, отметил, что терроризм - оружие трусливых, оружие тех, у кого нет аргументов, а также тех, кто отказывается от мира.

"Некоторые люди не стремятся к миру на Кавказе, но это показывает прежде всего вовлеченность Ирана в этот конфликт".

По словам политолога, Европа и Соединенные Штаты должны понять, что Иран ведет игру в войну на Кавказе.

"Они также должны наконец добиваться мира, требуя исключения из этого процесса всех приближенных к муллам", - добавил Э.Гозлан.