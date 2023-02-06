Во Франции героизируют армянских террористов

Автор: Байрам Эльшадов

На французском телевидении снова пропагандируют армянских террористов. Так, телеканал ARTE посвятил 24-минутный видеоролик, посвященный члену армянской террористической организации АСАЛА Жильберу Минасяну. На протяжении всей передачи Минасян был представлен как герой. Эта программа, по сути, означает оправдание терроризма, который на словах осуждается во Франции.

Жильбер Минасян был приговорен к пожизненному заключению во Франции в 1984 году за участие в операциях АСАЛА. Он сбежал из Марселя в Армению в конце 1980-х годов, когда в Карабахе шли ожесточенные бои.

В Ереване Жильбер Минасян познакомился с армянским боевиком Леонидом Азхалдяном. После чего было принято решение о создании Независимой армянской армии. После смерти Азхалдяна в 1992 году Минасян стал командующим армии оккупантов.

1 апреля 1993 года Жильбер Минасян и еще 107 армян прибыли в тогда ещё оккупированный Кяльбаджар. Однако через год он вернулся в Ереван и через некоторое время поехал во Францию. В 2004 году Жильбер Минасян снова попадает в тюрьму отбывать девятилетний срок. После окончания тюремного срока Жильбер Минасян вернулся в Марсель.

В 2020 году Жильбер Минасян поехал в Армению и отправился на фронт, где принял участие в боях против Азербайджана во Второй Карабахской войны.

Генпрокуратурой Азербайджана было проведено расследование в отношении Жильбера Минасяна и возглавляемой им группировки из 15 человек, совершивших преступления на территории Азербайджана.

"В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Франции Жильбер Минасян, являющийся членом террористической организации, и его группировка из 15 человек вступили в сговор с лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана и, нарушив Закон Азербайджанской Республики "О государственной границе, соответствующие статьи Миграционного кодекса, а также резолюции Совета Безопасности ООН номер 822 от 30 апреля 1993 года, номер 853 от 29 июля 1993 года, номер 874 от 14 октября 1993 года, номер 884 от 12 ноября 1993 года, посетили Ханкенди и другие населенные пункты на оккупированных территориях, незаконно перейдя на эти земли с территории Армении, не имея при себе надлежащих документов, с целью поддержки незаконного режима, действующего под названием "Нагорно-Карабахская Республика", были привлечены военно-политическим руководством Армении к участию в качестве наемников в военных действиях против мирных граждан Азербайджанской Республики и проводимых антитеррористических операциях", - отмечалось в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана от 2020 года.

Наряду с этим, в ходе проведенного расследования было установлено, что эти лица, используя незаконно приобретенное оружие, боеприпасы и комплектующие, участвовали в террористических актах против граждан Азербайджана.

По мере отступления вражеских сил сотрудники прокуратуры обнаружили на освобожденных от оккупации землях улики об использовании наемниками незаконного оружия против Азербайджанской армии.

По итогам расследования Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2, 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12, 214.2.3 и 279.3 УК Азербайджана. Проведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Генпрокуратурой направлены запросы в соответствующие структуры стран, гражданами которых являются подозреваемые лица. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия в отношении гражданина Франции Артура Оганесяна и гражданина Грузии Ваагна Чахаляна.

Генпрокуратура Азербайджанской Республики заявляет о том, что принятие незаконным режимом на оккупированных территориях какого-либо "закона" в целях легитимации привлечения наемников и террористов противоречит международно-правовым нормам. Лица, совершившие подобные деяния, будут привлечены к уголовной ответственности.

И это не первый случай попытки оправдания армянского террориста во Франции. В 2013 году французская газета Liberation опубликовала статью о возвращении во Францию Жильбера Минасяна под заголовком "Армянский герой вернулся в Марсель". То есть, во Франции считают героем террориста, которого приговорили к пожизненному заключению за вооруженное нападение. При чем, террориста Минасяна пытался защитить другой террорист Монте Мелконян, который заверил, что в день вооруженного нападения Жильбер Минасян якобы присутствовал вместе с ним на секретном собрании. Однако вскоре выяснилось, что Монте Мелконян наврал в суде.

Вот таких людей сегодня именуют героями во Франции. Стране, которая на протяжении 44-дневной войны, посредством продажных СМИ и политиков лила грязь на Азербайджан только за то, что он освобождал свои земли от многолетней армянской оккупации, восстанавливая историческую справедливость. Под влиянием армянского лобби СМИ окутали лживой пропагандой французское общество, преподнося Азербайджан в качестве "агрессора", а Армению "жертвой".

Хотя именно Франция преуспела в статусе геноцидального государства. В Алжире по сей день помнят зверства французов, в результате которого было убито несколько миллионов алжирцев-мусульман. Колониальная политика Франции принесла разорение, голод и смерть многим народам Азии, Африки и даже Европы. На этом фоне особенно кощунственно выглядит заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который отказался просить прощения у Алжира за период колонизации. В этом и заключается политика современного французского истеблишмента - умалчивать грехи своих предков и героизировать террористов.