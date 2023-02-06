Невмешательство дипломатической полиции Ирана вызывает подозрения

Невмешательство дипломатической полиции Ирана по факту нападения на посольство Азербайджана вызывает подозрения.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Айхан Гаджизаде на брифинге, посвященном подробностям в связи с терактом, совершенном против посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран.

"Из того, что засняли камеры видеонаблюдения посольства, становится ясно, что этот теракт был заранее спланирован и организованно осуществлен", - добавил он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников п