МИД Азербайджана о деталях теракта против посольства в Иране

Как известно, в результате теракта, совершенного против посольства Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые телесные повреждения.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, камеры наблюдения посольства зафиксировали детали террористического нападения.

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