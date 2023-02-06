https://news.day.az/politics/1535472.html МИД Азербайджана о деталях теракта против посольства в Иране - ВИДЕО
МИД Азербайджана о деталях теракта против посольства в Иране - ВИДЕО
Как известно, в результате теракта, совершенного против посольства Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые телесные повреждения.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, камеры наблюдения посольства зафиксировали детали террористического нападения.
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