Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в ЮАР
Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация прибыла в Южно-Африканскую Республику с официальным визитом, передает Day.Az.
В делегацию входят, кроме всех других, члены рабочей группы по межпарламентским связям с ЮАР - глава Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов и председатель Счётной комиссии Эльдар Гулиев.
По прибытию в международный аэропорт Кейптауна их встречали вице-спикер Национальной ассамблеи ЮАР Давид Нтомбела, посол Азербайджана в стране Ямин Джафаров и прочие официальные лица.
В ходе визита Сахиба Гафарова побывает в Южно-Африканском парламенте и проведёт ряд встреч с государственными чиновниками страны.
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