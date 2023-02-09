Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в ЮАР

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация прибыла в Южно-Африканскую Республику с официальным визитом, передает Day.Az.

В делегацию входят, кроме всех других, члены рабочей группы по межпарламентским связям с ЮАР - глава Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов и председатель Счётной комиссии Эльдар Гулиев.

По прибытию в международный аэропорт Кейптауна их встречали вице-спикер Национальной ассамблеи ЮАР Давид Нтомбела, посол Азербайджана в стране Ямин Джафаров и прочие официальные лица.

В ходе визита Сахиба Гафарова побывает в Южно-Африканском парламенте и проведёт ряд встреч с государственными чиновниками страны.