Аттракцион невиданной наглости: замена счастью и правде по-армянски

Автор: Акпер Гасанов

Наглость - второе счастье. Это известное выражение обрело новый смысл на фоне совершенно поразительных заявлений, прозвучавших в Армении 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной российско-украинской войны. Некий доктор политологии Артур Хачикян, то есть однофамилец одного из главных героев кинокомедии "Мимино", сделал поразительное открытие, плавно перетекающее в возмущение.

Говоря о предлагаемых Западом гарантиях безопасности Армении, этот эксперт заметил, что в Ереване должны осознать, что это значит.

Говоря конкретнее, Хачикян недоволен также тем, что "Запад дает Украине 160 миллиардов долларов, новейшую современную военную технику - самолеты, танки, беспилотники и так далее, а Армении - жандармов (наблюдателей ЕС)".

И это был первый пример наглости, которая для не киношного Хачикяна является заменой счастья.

Тут имеет смысл напомнить, что ущерб, нанесенный Украине в результате войны, превышает $700 млрд. Такую цифру еще в январе, на заседании правительства Украины, озвучил премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль. Добавлю, что многие украинские города, к примеру Мариуполь, были стерты с лица земли. Сейчас ровно тоже самое происходит с Бахмутом. Существенные разрушения имеются в Буче, Ирпене и даже в Киеве.

А теперь вопрос - какие города Армении были разрушены в результате войны? Ответ очевиден - никакие. Армения сама разрушала города и села соседней страны, то есть Азербайджана. Один только Агдам, эта Кавказская Хиросима, чего стоит! В декабре минувшего года министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что ущерб, причиненный нашей стране Арменией в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, полностью пока не подсчитан. Но очевидно, что речь идет о сотнях миллиардов долларов.

Соответственно, это в Азербайджане, а вовсе не в Армении должны звучать призывы к мировому сообществу обеспечить финансовую помощь в ликвидации последствий оккупации, в восстановлении нашей страны. Но Азербайджан, по большому счету, сам восстанавливает свои территории, большей частью за счет собственных ресурсов. Это и есть доказательство мощи, могущества нашего государства. Это то, чего не было, нет и не будет в Армении.

А особую "пикантность" заявлениям типа того, что озвучил очередной Хачикян, придает то, что оно сделано в тот самый день, когда в Ереване, перед посольством России в Армении прошел митинг в поддержку российской армии в связи с годовщиной начала событий в Украине. Учитывая данный фактор, сложно найти иное слово, кроме аморализм, для оценик заявления армянского профессора политологии. Тем более, что его речи прозвучали и накануне очередной годовщины Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

Впрочем, еще один пример наглости, как своеобразной замены счастья, продемонстрировали и в МИД Армении. Заместитель министра иностранных дел принял нового посла Грузии в РА Гиоргия Шарвашидзе по случаю вручения копий верительных грамот. И в этой протокольной новости не было бы для нас ничего интересного, если бы не один поразительный штрих.

Замминистра страны, которая почти три десятилетия держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана, представил усилия правительства Армении по установлению стабильности и мира в регионе. Прозвучало это приблизительно, как лекция Ким Кардашьян о важности целомудрия. Причем, армянского дипломата не смутило даже то, что ахинею он нес для посла страны, которая сама является жертвой оккупации.

Впрочем, это был не финал. Грузинскому послу, как пишут армянские СМИ, была предоставлена информация "о "гуманитарном кризисе", возникшем в "Нагорном Карабахе" в результате незаконной "блокады" Азербайджаном Лачинского коридора". Согласно этому утверждению получается, что Азербайджан устроил блокаду...самому себе. Чушь? Очевидная.

И сам факт перемещений туда-сюда-обратно посланного в пешее эротическое путешествие из Ханкенди российского засланца Рубена Варданяна - тому одно из неоспоримых доказательств. При этом шокирует то, что этот бред сивой кобылы был произнесен для посла Грузии, которая имеет с Азербайджаном стратегический характер взаимоотношений и прекрасно знает, кто является правым а кто виноватым в армяно-азербайджанском конфликте. Впрочем, мы уже пришли к выводу, что для армянской стороны наглость является заменой не только счастья, но и правды. И я не удивлюсь, если в конечном итоге представители руководства этой страны будут убеждать собственное отражение в зеркале в том, что сами же и озвучивают.