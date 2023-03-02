Провокация тандема Никол Пашинян - Араик Арутюнян: альтернатива миру - это война

Автор: Акпер Гасанов

Сказать, что это была очередная глупость, значит ничего не сказать. Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян попытался урвать свои "пять минут славы", совершенно не подумав о последствиях сказанного. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Как известно, 1 марта депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов встретился в городе Ходжалы, в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на азербайджанской территории, с представителями армянской общины Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Азербайджанским СМИ удалось связаться с Р. Мамедовым и узнать некоторые подробности вчерашней встречи в Ходжалы. "О начале переговоров с представителями армянской общины Карабахского экономического региона азербайджанская сторона заявляет давно. О своей открытости и готовности к диалогу было объявлено сразу после окончания военных действий. О готовности начать переговоры в этом формате Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил и на площадках Мюнхенской конференции по безопасности. В соответствии с этим азербайджанская сторона сформировала делегацию, которая будет вести переговоры. И сегодня, можно сказать, состоялась первая встреча в подобном формате", - поведал он.

Кроме того, по его ощущениям, определенный контакт с присутствующими на встрече представителями армянской общины Карабаха получился. Была представлена еще одна позиция по данному вопросу. "Обнадеживающие новости из Ходжалы о контактах между представителями бакинских и карабахских армян. Хорошо, что обсуждения, кажется, сосредоточены как на насущных проблемах, так и на более широких вопросах", - написал в своем микроблоге в Twitter спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Увы, все эти надежды, судя по всему, оказались напрасными. Не по вине азербайджанской стороны, которая сделала первый шаг на пути к нормализации отношений с армянским населением Карабахского экономического района. Это лидер карабахских сепаратистов, уже спустя пару часов после встречи в Ходжалы, сделал ряд заявлений, которые ставят под большое сомнение перспективы мирного урегулирования.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на трудности и давление, оказываемое на нас, мы останемся верны идеям "арцахского" движения и не сделаем ни шагу назад с пути независимости. Хочу со всей ответственностью заявить, что любой интеграционный процесс с Азербайджаном исключен", - изрек он. И это была откровенная провокация, осознанный срыв только что начавшегося диалога.

В этой связи напомню, что 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телевизионным каналам. В рамках которого глава государства подчеркнул, что официальному Еревану нужно принять это решение и зафиксировать по существу то, что они зафиксировали в Праге, а потом и подтвердили в Сочи в октябре.

"Ведь ссылка на территориальную целостность и суверенитет и ссылка на Алматинскую декларацию - ну куда уж яснее - говорит о том, что они признают Карабах частью Азербайджана. Я об этом сразу же после этой встречи и заявил, что, да, это наш успех, потому что Армения наконец-то официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Кто разбирается чуть-чуть в терминах, что значит суверенитет - над всей страной, над всей территорией. Но сказав "А", они не хотят говорить "Б". Они всячески пытаются протащить тему Карабаха в возможный мирный договор и, по существу, его блокируют", - произнес тогда Президент Азербайджана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также уточнил, что Алматинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская Автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР.

"После того, как Армения подписала такой документ в Праге, армянские коллеги говорят, что пусть РФ подтвердит свои предложения по статусу Карабаха (отложить на потом), но так переговоры не ведутся", - посетовал Лавров. Но именно этим, как видим, занимаются не только в Ереване, но и в Ханкенди. Синхронизация их позиций не может быть случайной. Особенно с учетом того, что деньги на жизнедеятельность карабахских армян выделяются из госбюджета Армении.

В частности, в 2022 году Армения выделила карабахским армянам 144 миллиарда драмов (около 295 млн долларов США по текущему курсу). Выделяя такие большие, особенно по меркам крайне нуждающейся и увеличивающей свой внешний долг Армении средства, официальный Ереван считает себя вправе диктовать Араику Арутюняну все, что считает нужным.

Проще говоря, как бы не пытались это отрицать в руководстве РА и близкие к Пашиняну СМИ и блогеры, в реальности глава карабахских сепаратистов озвучивает то, что от него требует озвучивать армянский премьер-министр, который, как мы помним, однажды уже ступил на скользкий путь провокаций, приведших в итоге к 44-дневной войне, закончившейся разгромом армии страны-оккупанта.

Сейчас, вопреки миролюбивым шагам с азербайджанской стороны, складывается ситуация, очень близкая к той, что привела к 44-дневной войне. Ведь, альтернативой миру всегда и везде была война. Азербайджан настроен на мир. Но одного нашего желания, увы, мало. Танго танцуют вдвоем. И нежелание тандема Пашинян-Арутюнян правильно оценивать шаги официального Баку может привести к новому кровопролитию. Вина за которое будет лежать на властях Армении и на "лидерах" карабахских сепаратистов.