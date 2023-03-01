От самоизоляции к самоуничтожению: Армения идет по пути провокаций

Автор: Акпер Гасанов

В Армении широко раскрыв глаза и оттопырив уши наблюдают за ходом визита в Баку главы МИД России Сергея Лаврова. В ереванских СМИ уже появились статьи, авторы которых недовольны тем, что Лавров посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов. Поразительная наглость для страны, которая таскает зарубежные делегации в Цицернакаберд - на мемориальный комплекс жертвам так называемого "геноцида армян".

Того самого, в реальности которого не раз предлагало разобраться руководство Турции. В Анкаре многократно заявляли о готовности раскрыть свои исторические архивы для внесения окончательной ясности в данный вопрос, предложив и Еревану пойти по тому же пути. Но руководство Армении, прежнее и нынешнее, отказывается от практики политизации этого исторического вопроса, по сути признавая тем самым зыбкость своих позиций.

В отличии от них у Азербайджана есть четкие обоснования, доказательства всех преступлений, совершенных Арменией. И на Аллее шехидов похоронены те, кто погиб на войне с РА, которая почти три десятилетия держала 20% территорий нашей страны под оккупацией, игнорируя нормы международного права и резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Причем, так себя вели и Роберт Кочарян и Серж Саргсян, в период своего правления, и Никол Пашинян, из которого пытаются вылепить некоего едва ли не "миротворца".

Нелепость таких потуг видна каждому, кто помнит скандальные заявления и действия Пашиняна, которые спровоцировали 44-дневную войну. Это ведь он верещал, что "Карабах - это Армения и точка". Это он спровоцировал в июле 2020 года противостояние в товузском направлении, мечтая вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт ОДКБ. Его планы потерпели фиаско, но от этого сам Пашинян не стал меньшим кровавым провокатором.

Это ведь он отдал приказы бомбить Гянджу, Мингечаур, Барду в ходе 44-дневной войны. То есть, его руки в крови азербайджанского народа не меньше, чем у прежних руководителей Армении. И потому нелепы и аморальны попытки выставить его "миротворцем". Он мелкий политический провокатор, проигравший войну и хватающийся за любую возможность удержать власть.

Таковы и члены его команды, которые не раз возмущались политикой России, в той ее части, которая касается нежелания РФ официально становиться стороной армяно-азербайджанского конфликта. И спикер армянского парламента Ален Симонян является тем самым персонажем, который чаще и громче иных представителей армянской власти выражает недовольство всем этим.

Напомнил он о себе и сейчас. Но прежде, в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым его российский коллега Лавров заявил, что ЕС откровенно злоупотребляет отношениями с Арменией и Азербайджаном, продавливая сомнительную мониторинговую миссию.Вот тут-то и проявил поразительную оперативность в словах Ален Симонян.

Он изрек, что считает "немного излишними те "конвульсии" и реакции из Москвы, которые происходят, когда какая-либо другая сторона пытается сделать что-то положительное". То есть, Симонян открыто указал, что Армения, имеющая статус стратегического союзника РФ, входящая в ТС, ЕАЭС, ОДКБ, не ждет от России ничего положительного, считая, что позитив исходит от ЕС.

"Считаю, что они должны быть чуть более спокойными, сдержанными и должны понимать, что у Армении есть свои интересы и проблемы безопасности, которые должны быть обеспечены, несмотря на геополитические колебания, чьи-то желания или ревность", - заявил Симонян. Он, как и любой представитель официального Еревана, имеет право делать любые заявления. Но нужно понимать, что они слишком часто звучат откровенно нелепо.

Потому, что Симонян, подчеркивающий право Армении обеспечивать свои государственные интересы любыми путями, в том числе и через приглашение сомнительной мониторинговой миссии ЕС, возмущается тем, что у РФ также есть свои государственные интересы. И развитие отношений с самым важным государством Южного Кавказа, а таковым является Азербайджан, отвечает российским интересам.

Тут стоит добавить, что никто из армянского руководства не посмел и пикнуть после слов президента Франции Макрона о восприятии Армении в качестве антироссийского буфера, то есть опустошенной и разрушенной территории. Повторюсь, руководство Армении вправе делать любые шаги, заявления. Но там должны понимать, что есть и ответственность за все сказанное и сделанное. Пашинян, который спровоцировал 44-дневную войну речами и действиями, должен осознавать меру ответственности за ошибки лучше всех.

Опасность сложившейся для Еревана ситуации понимают многие эксперты в Армении.

"Когда действующий премьер Армении приглашает Запад на территорию Армении для продолжения конфронтации с русскими в РА, в результате чего от Армении ничего не останется, он не говорит, что помимо конфронтации с Россией, он предоставляет территорию республики для возможного начала операции против Ирана", - заявил политолог Ален Гевондян.

По его словам, "Запад будет провоцировать и, естественно, потерпев неудачу, отойдет в сторону".

"После этого по армянской политической традиции начнут проклинать судьбу, забывая о том, что органом мышления является мозг, и его нужно использовать не в рамках максимализма, а в пределах реализма", - отметил политолог.

При этом он предположил, что часть территории Армении "перейдет в совместное управление".

Такой вот прогноз. Логически вытекающий из всех провокационных шагов и заявлений официального Еревана.