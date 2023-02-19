Вечно "наполовину беременный": Николу Пашиняна велика и "кепка горлопана"

Автор: Акпер Гасанов

Что и требовалось доказать. Очередные дебаты премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым завершились очередным же всплеском возмущения со стороны армянской общественности и политических оппонентов ярко выраженного популиста, привыкшему делать заявления, последствия которых оборачиваются бедой и трагедиями для армянского народа.

Мы же помним, что именно он провозгласил ранее тезис "Карабах - это Армения и точка". Провозгласил на митинге в центре Еревана. А еще, он выезжал в Шушу, чтобы станцевать в пьяном угаре на равнине Джыдыр Дюзю. В итоге, эти выкрутасы Пашиняна сделали неизбежной войну между Арменией и Азербайджаном. Тем более, что летом 2020 года Ереван уже спровоцировал начало боевых действий.

Эскалация имела место в товузском направлении. По словам экс-президента Армении Роберта Кочаряна, стычки были спровоцированы Арменией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что "своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов".

Цель той провокации была понятна - завлечь в конфликт ОДКБ. Неспроста же Никол и его команда тогда обрывали телефоны руководителей стран-членов Организации. Но, слишком явно торчали из этой провокации уши Пашиняна и никто влезать в конфликт не стал. А затем была 44-дневная война, по итогам которой азербайджанская армия разгромила войска страны оккупантов, освободив все те территории, что находились под оккупацией более четверти века.

Именно разгром армянской армии, ее невосполнимые потери, отсутствие резервов для дальнейшего сопротивления стали причиной, побудившей Пашиняна подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, после чего, как мы все помним, в Армении началась мощная волна возмущения Николом и его командой. Арарату Мирзояну тогда пришлось на себе, в прямом смысле слова, почувствовать силу возмущения толпы.

Пашинян тогда уцелел физически и политически. В первую очередь потому, что его оппонентами были настолько нерукопожатные персонажи, что выставил против них ночной горшок, он бы тоже одержал над ними победу. Кроме того, немалая часть армянского общества проголосовала за Пашиняна потому, что поверила в то, что хотя бы так, ценой поражения в войне, карабахский вопрос будет снят с повестки дня и Ереван начнет налаживать отношения с соседями, начав шаги по выходу из тупика, в который он сам себя загнал.

Но этого, как видим, не происходит. Никол Пашинян все еще пытается и рыбку съесть, и на неприятности не нарваться. Он изображает из себя сторонника мира в регионе, при этом отказываясь от конкретных шагов навстречу этому миру, затягивая переговорный процесс под надуманными предлогами и через выдвижение провокационных предложений.

В итоге, он спровоцировал ряд новых столкновений за те два года, что минули с момента подписания трехстороннего заявления. Азербайджан лишь усилил свои позиции, а Пашиняну все это времмя приходится оправдываться. И вот, после очередного его фиаско в ходе дебатов с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Мюнхенской конференции по безопасности, Пашиняна кроют на чем свет стоит.

"Главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы", - подчеркнул глава нашего государства. Это известная всему миру позиция официального Баку, с которой, к ужасу армянской оппозиции и общественности, вынужден был согласится армянский премьер-министр.

"Лидеры и Армении, и Азербайджана считают, что Армения и Азербайджан должны вести переговоры только по вопросам, касающимся двух стран, а вопросу "арцаха" в них нет места".

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат НС Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя состоявшуюся вчера в Мюнхене дискуссию с участием глав Азербайджана и Армении.

Дальше больше. Абрамян констатирует, что случившееся является выдачей нашей стране некоего карт-бланша. Мол, Азербайджан заявит о готовности обеспечить свободы и права проживающих в Карабахском экономическом районе армян так же, как и в остальных его регионах, и будет считать проблему решенной. Вроде бы не дитя малое, но озвучивает поистине детские тезисы.

Азербайджан предлагает то, что отвечает международному праву. Армения, к слову, вообще ничего не предлагает азербайджанцам, изгнанным из своих домов, со своих исторических земель. Не было ни разу от официального Еревана предложения обеспечить возвращение сотен тысяч азербайджанцев в Армению, обеспечив их права. Но суть проблемы не только в этом.

Никол Пашинян слишком долго играет "наполовину беременного". Он умудрился заслужить презрение везде, где только можно. Та же Франция поддерживает не самого Никола Воваевича, а свой шанс на место в последнем вагоне уходящего поезда. Франция желает сохранить позиции важного игрока в регионе, а для этого ей важно наличие "повода" в форме неурегулированных вопросов между Арменией и Азербайджаном.

И игра в "благородство", с отправкой в Турцию гуманитарной помощи, как выясняется, была инициативой вовсе не Пашиняна и его команды, а прагматиков из Франции, которые таким образом пытаются отделить процесс нормализации турецко-армянских отношений от армяно-азербайджанского конфликта. Но и тут у данного тандема ничего не вышло.

В итоге, Пашиняну приходится раз за разом слышать в свой адрес критику уже и в Армении. Причем, обоснованную. Крыть ему, по большому счету, уже нечем. Нет у него на руках никаких козырей.

Соответственно, бесконечно долго петлять "между струйками" не получится. Особенно, после очередных дебатов Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых даже в Армении всем стало ясно, сколь велика Николу Воваевичу не только "шапка Мономаха", но и "кепка горлопана".