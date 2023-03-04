Наглая ложь Никола Пашиняна: тот же Серж Саргсян, только в профиль

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, безусловно, в курсе тех громких и обоснованных обвинений, которые Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил в ходе прошедшего в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Свои веские, бесспорные доводы глава нашего государства озвучил в присутствии глав государств и правительств из более, чем 60 стран мира.

Ничем конкретным на эти обвинения, ясное дело, Пашинян ответить не в состоянии. Он ничтожен и слаб даже в заочной полемике с Президентом Азербайджана, не говоря уже об очной. Но что-то армянскому премьеру сказать все-же было необходимо. Тем более, что оппозиция в РА дала весьма точную и издевательскую оценку персоне Пашиняна.

Речь идет о том, что написал на своей странице в Facebook вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян в ответ на заявление премьер-министра РА, который сравнил управление страной с вождением автомобиля. Ашотян назвал Пашиняна "бездарем, который сел за руль угнанной машины, пообещав наивным пассажирам безопасный и "счастливый" ход".

"За это время из-за твоих аварий погибли несколько тысяч пассажиров. Ты управляешь автомобилем, не заботясь о нем. Ты обещал превратить "TOYOTA" в "LAMBORGHINI", но превратил автомобиль в "ЗАПОРОЖЕЦ". Не забыть бы сказать, что за рулем этой машины ты постоянно находишься в нетрезвом состоянии. Не говоря уже о том, что ты не только не умеешь водить, не только потерял дорогу, но еще и не имеешь водительских прав. Хотя бы потому, что в случае объективного обследования не сможешь получить элементарное "психо"", констатировал Ашотян.

И он абсолютно прав в своей оценке Пашиняна. Тем смешнее наблюдать за тем, как этот мелкий политический прохиндей пытается что-то вякать в сторону Азербайджана. "Необходимо сделать все, чтобы международное сообщество оказало большое давление на Азербайджан, для возвращения пленных", заявил Пашинян на встрече с представителями армянской общины Германии.

Сказать, что он навел тень на плетень, что он нагло соврал, не моргнув и глазом- ничего не сказать. Потому, что реальность совсем иная. Вынужден о ней напомнить в очередной раз. Итак, Армения на протяжении 28 лет держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, но в ответ на нее не было наложено санкций. На нее не было оказано реального политического давления даже несмотря на то, что РА игнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеии ООН, в которых было указано, что эта страна обязана вывести свои вооруженные формирования с оккупированных территорий Азербайджана.

В результате агрессии Армении более 1 миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Армения никак не была наказана за это. Более 20 тысяч азербайджанцев погибли в период военных операций, а свыше 50 тысяч человек стали инвалидами. Но и за это Армения не понесла никакого наказания и даже не столкнулась с реальным давлением со стороны международного сообщества.

О судьбе пропавших без вести в результате I Карабахской войны 3890 азербайджанцев, включая 71 ребенка, 267 жен щин, 326 стариков, в том числе 872 человек, захваченных в плен и заложники (по данным на 1 декабря 2020 года), ничего не известно. Неизвестно потому, что Армения скрывает эти сведения. И ничего ей за это не было сделано, не было санкций против РА!

В 1988-1993 годах в Карабахе в целом были разрушены 900 населенных пунктов, 150 тысяч домов, 7 тысяч общественных зданий, 693 школы, 855 детских садов, 695 медицинских учреждений, 927 библиотек, 44 храма, 9 мечетей, 473 исторических памятника, дворца и музея, 40 тысяч музейных экспонатов, 6 тысяч промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 160 мостов и других инфраструктурных объектов. И за это варварство РА не понесла никакого наказания.

Армению не наказали за Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, за экоцид и урбицид. Кроме того, переходя лично к Пашиняну, не было никакого наказания за бомбежки мирных азербайджанских городов Гянджа, Барда, Мингячевир в ходе 44-дневной войны. А ведь приказ совершать эти преступления дал лично Пашинян!

Наконец, Азербайджан из-за армянской оккупации входит в число наиболее сильно заминированных стран мира. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, около 300 азербайджанцев были убиты или серьезно ранены в результате подрыва мин с момента окончания Второй карабахской войны в ноябре 2020 года. Во всем этом виноваты государство Армения и лично Никол Пашинян. Которого в РА называют то бездарем, то капитулянтом. Но который в реальности тот, кто отдал приказы, приведшие к гибели сотен мирных азербайджанцев. Но вместо того, чтобы каяться и извиняться за свои преступления, он имеет наглость обвинять Азербайджан. Чем доказывает, что нет между ним и Сержем Саргсяном, который бравировал Геноцидом в Ходжалы, никакой разницы.