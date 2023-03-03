Афоризм Марка Твена и примитивная ложь Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Этот афоризм Марка Твена вспомнился мне в связи с очередной глупостью, которую озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Многие россияне, в частности из сферы ИТ, переехали в Армению. думаю, это произошло из-за определенных технических вопросов, потому что обычно им платят западные организации, и после санкций они, вероятно, не могли получить зарплату и решили переехать в Армению", - изрек он, в ходе обсуждения на тему "Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении".

Сразу замечу, что Никол Воваевич примитивно пытается манипулировать. Правда же состоит в том, что после начала полномасштабной российско-украинской войны, из РФ уехало много представителей сферы ИТ. То есть, заслуги Армении и лично Пашиняна в случившемся нет никакой. В противном случае, пытаясь доказать недоказуемое, ему придется взять на себя вину за начало полномасштабной российско-украинской войны.

Это было бы слишком даже для Никола Воваевича, который привык мести языком, как дворник метлой. Вот и сейчас он принялся сетовать на то, что "представители Азербайджана часто говорят, что Армения - моноэтническая страна, и они представляют это как очень негативный факт".

Армянский премьер снова "прикидывается шлангом". Азербайджанская сторона, в первую очередь указывает на то, что из Армении, начиная с советских времен, осознанно и планомерно изгонялись азербайджанцы.

Было несколько волн депортаций азербайджанцев из советской Армении, после чего, перед самым развалом СССР, произошел последний акт этого кровавого действа, по итогам которого в РА, столица которой является исторически азербайджанским Иреваном, не осталось коренных жителей этой земли, то есть азербайджанцев. Кроме того, в разные годы и по разным причинам из РА выехали практически все представители различных национальностей.

Сейчас общее число не армян, проживающих в РА, исчисляется парой десятков тысяч человек. Поэтому РА считается моноэтнической страной. Но Пашинян пытается манипулировать, указывая на то, что сбежавшие от призыва на войну с Украиной россияне... "обнуляют факт моноэтнического статуса Армении. Еще немного и он ввозимые в РА автомобили из США, Европы и России начнет выдавать за !факт" развития армянского автопрома.

Смешно и нелепо? Безусловно. Но ничего иного от Пашиняна и ждать не стоит. Реальность же такова, что подавляющее большинство россиян, пребывающих ныне в РА, покинут эту страну, как только закончится российско-украинская война. В любом случае, они не имеют к Армении никакого отношения. Это граждане другого государства, родившиеся и выросшие в другой стране. А попытка армянского премьера "въехать в рай на чужом горбу" аморальна и глупа.

Еще более глупа его ложь о том, что "в парламенте Азербайджана нет мандатов для нацменьшинств". Нет, мы уже видели, что Пашинян элементарно не знает истории , а также изъясняется на чудовищном русском и английском языках, при этом пытаясь изображать из себя полемиста, но тут он "превзошел" самого себя. Совершенно нагло и примитивно соврав. Приходится заниматься ликбезом для армянского премьера.

Начнем с того, что депутатами Милли Меджлиса были и являются ныне русские, евреи, талыши, лезгины, представители иных народов нашей страны. Вот и сейчас в ММ работают председатель Русской общины Азербайджана, а также представитель горско-еврейской общины Анатолий Рафаилов.Могу продолжить этот список, но суть дела итак ясна- Пашинян нагло солгал.Осознанно или по вине тех, кто дал ему неверную справку для выступления, это уже не имеет никакого значения.

Я же напомню также, что 28 февраля 2014 года в нашей стране была учреждена Служба государственного советника по межнациональным вопросам и вопросам мультикультурализма и религии, а 15 мая 2014 года был создан Бакинский международный центр мультикультурализма. Членами попечительского совета которого является уже упомянутый выше Михаил Забелин, а также председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский.

Кстати, чтобы Пашиняну стала окончательноясна весомость Бакинского международного центра мультикультурализма , напомню, что в членах попечительского совета данной организации ходят Генеральный директор Организации по науке, образованию и культуре Исламских стран (ИСЕСКО) Абдулазиз бин Отман аль-Тувейри и восьмой генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура.

Также напомню Пашиняну и его спичрайтерам, что в Баку состоялись четыре всемирных форума по межкультурному диалогу. Ничего подобного не было и нет в Армении. Но в том-то и дело, что Пашиняна никогда не интересовала правда. Он всегда был "специалистом" по озвучиванию примитивной, легко опровергаемой лжи и глупости. Соответственно, вспоминая еще раз афоризм Марка Твена, армянский премьер давно уже развеял все сомнения насчет своей персоны.