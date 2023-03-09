Высоко ценю деятельность Президента Ильхама Алиева в решении глобальных проблем.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта Президент Италии Серджо Маттарелла, выступая на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума.

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