Политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева - залог новых, великих побед нашей страны

Автор: Акиф Меликов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана

В Баку проходит X Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви. В его работе принимают участие 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран, в целом 360 представителей из 61 страны.

Тут стоит напомнить, что совсем недавно, в начале марта, в столице Азербайджана состоялся Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, участие в котором приняли главы государств и правительств около 60 стран, при том, что в целом Саммит собрал представителей около 160 стран и международных организаций. Частота, с которой в Баку проводятся столь значимые и знаковые международные форумы, в ходе которых обсуждаются глобальные вопросы развития нашей планеты, говорит о растущей значимости Азербайджана на мировой политической арене.

И во все этом есть огромная личная заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Неспроста же, в своем обращении к участникам X Глобального Бакинского форума президент Италии Серджио Маттарелла подчеркнул, что высоко оценивает деятельность Президента Ильхама Алиева. Стоит также упомянуть про письмо премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованное участникам X Глобального Бакинского форума. Он подчеркнул, что западные страны ценят вклад Азербайджана в нашу коллективную безопасность и что сегодня очень важен вопрос азербайджанской инициативы "зеленой" энергии и ее передачи по дну Черного моря.

Такого рода заявления доказывают одну простую вещь - благодаря блестяще продуманной и смелой, решительно реализованной внешнеполитической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наша страна обретает все большее число друзей в мире.

Показательно, что нынешний X Глобальный Бакинский форум, проходящий под патронажем главы нашего государства, назывался "Мир сегодня: вызовы и надежды". Азербайджан, одержавший великую Победу в 44-дневной войне, не раз подчеркивал важность концентрации усилий всего мирового сообщества на формировании и претворении в жизнь мирной повестки дня. К сожалению, руководство Армении и покровители государства, которое почти 30 лет держало 20 процентов территории Азербайджана под оккупацией, не настроены на мир.

Показательно, что с 21:30 8 марта до 04:15 9 марта позиции азербайджанской армии на условной армяно-азербайджанской границе и в Карабахском экономическом районе подвергались обстрелу 23 раза. Вот она - демонстрация "миролюбивой повестки" официального Еревана. Перед нами пример очередных, осознанных провокаций с армянской стороны, которая явно рассчитывает на заступничество своих новых и старых покровителей.

Как аргументировано заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Армения потеряла шанс стать независимой страной, она стала полностью зависимым государством. "Из-за агрессии против нас они упустили свой шанс стать действительно независимыми и построить свое будущее. Теперь у них появился шанс начать вести себя как сосед со своими соседями. Мы хотим мира. Мы не хотим еще одной войны. И мы думаем, что мир достижим", заявил глава нашего государства.

Буквально накануне громкое заявление сделал спецпредставитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар. Он четко указал на то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев привержен процессу нормализаций отношений между Баку и Ереваном, а у Никола Пашиняна есть обязательства. По сути, это было признание совершенного разных целей, которых придерживаются наши страны.

Армения, так и остающаяся самым экономически отсталым государством Южного Кавказа, несет бремя политической зависимости от воли сменяющих друг друга покровителей этой страны. Она лишена самостоятельности в выборе путей своего развития. Азербайджан же благодаря Президенту Ильхаму Алиеву давно зарекомендовал себя в качестве сильного, самостоятельного и значимого игрока на мировой политической арене.

Именно поэтому мы слышим громкие заявления главы нашего государства, обращенные к странам, пытающимся оказать давление на Азербайджан. Ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве председателя Движения неприсоединения призвал Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления. Это была увесистая политическая оплеуха нынешнему руководству Франции, которое осознанно отдалилось от политики нейтралитета в азербайджано-армянском конфликте.

Позволить себе такое громкое обвинение в адрес одной из ведущих мировых держав мог только политический деятель мирового масштаба, ставящий во главу угла последовательную реализацию национальных интересов. И сегодня мы в очередной раз увидели пример таких действий со стороны Президента Азербайджана. Он жестко ответил тем иранским политикам, которые пытаются присвоить наше культурное наследие.

"Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже - одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют мудрость и талант азербайджанского народа", - указал глава нашего государства. Это был ответ иранской стороне, которая пыталась присвоить не только великого азербайджанского мыслителя и поэта, но и нашу великую Гянджу.

И совершенно права была лауреат Нобелевской премии Шири Эбади, призвавшая Иран извиниться перед Азербайджаном за вмешательство в той или иной форме. Да, мы снова продемонстрировали всему миру, что Азербайджан способен жестко отвечать на любые провокации против нашей страны, противостоя гораздо большим по размерам государствам. Это стало возможным благодаря политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который укрепил позиции нашего государства в качестве политического, экономического, военного лидера Южного Кавказа, имеющего стремительно растущий авторитет во всем мире. Эта политика - залог новых, великих побед нашей страны.