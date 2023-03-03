Президент Азербайджана Ильхам Алиев - Личность, выстроившая цепь взаимосвязанных шагов, ведущих к великим Победам

Автор: Акиф Меликов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Есть известная восточная притча о том, насколько все в нашем мире взаимосвязано. В ней говорится, что из-за незабитого гвоздя - потеряли подкову, из-за не забитой подковы - потеряли коня, из-за потерянного коня - не доставили важное донесение, а из-за не доставленного донесения - проиграли войну. В большой политике также все взаимосвязано. Но нужна Личность, способная выстроить цепь у взаимосвязанных шагов, ведущих к великим Победам.

Я не раз подчеркивал и готов подчеркивать эту мысль всегда и везде - Азербайджану повезло, что во главе нашего государства стоит именно такая Личность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно доказывал свою способность достигать целей, которые казались недостижимыми. Он сумел выстроить стратегически выверенную цепь шагов, которые привели к реализации поистине исторических задач.

Очередной пример - прошедший сегодня в Баку Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Как известно, в саммите принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, а также руководители международных организаций. В целом, Саммит собрал представителей около 160 стран и международных организаций. Одно это говорит о том, сколь огромным авторитетом пользуется наша страна в мире, сколь влиятельным и самостоятельным игроком на мировой политической арене она является.

Хочу напомнить, что Движение неприсоединения, являющееся вторым самым крупным институтом после Генеральной Ассамблеи ООН, охватывает различные регионы, объединяет 120 стран с разной историей, политикой и культурой. Азербайджан в 2011 году принял решение о вступлении в семью Движения неприсоединения. За короткое время наша страна завоевала большое доверие и уважение среди участников Движения, а в 2016 году единогласным решением лидеров Движения неприсоединения был избран председателем Движения неприсоединения на 2019-2022-е годы.

Более того, в 2021 году государства-члены Движения единогласно приняли решение о продлении срока председательства Азербайджана еще на год - до конца 2023 года. Все это и есть доказательство мудрости Президента Азербайджана Ильхама Алиева, свидетельство четкой, продуманной, стратегически и тактически грамотной линии на увеличение авторитета нашего государства в мире.

Одно вытекает из другого, все взаимосвязано. Сегодня глава нашего государства поблагодарил страны Движения неприсоединения за твердость, которую они проявили, поддержав справедливую позицию Азербайджана и не позволив Совету Безопасности ООН принять как в 2020-м, так и в 2022 годах односторонние и предвзятые антиазербайджанские заявления. Но нужно вспомнить и о том, что в период, когда мир в начале 2020 года подвергся пандемии COVID-19, Азербайджан ответственно подошел к председательству в Движении и приложил серьезные усилия для своевременного и адекватного ответа на угрозы, возникшие в результате пандемии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае 2020 года выдвинул инициативу проведения онлайн Саммита на уровне глав государств и правительств Движения неприсоединения и организовал его. Кроме того, на основе предложения главы, прозвучавшего на Саммите, которое было поддержано более чем 150 странами, в декабре 2020 года была организована Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященная борьбе с коронавирусом.

Одновременно Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого являлась прямой помощью членам Движения неприсоединения. Наряду с этим, для поддержки борьбы с коронавирусом мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам, включая участников Движения неприсоединения. Азербайджан безвозмездно пожертвовал четырем странам 150 тысяч доз вакцин.

Вот так, ответственно реализовывая взятые на себя высокие обязательства, инициировав и претворив в жизнь глобальные проекты, возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан стал одним из самых уважаемых государств мира. И эта мудрая стратегия главы нашего государства позволила расширить круг друзей Азербайджана, которые воспрепятствовали планам сил, мечтающих нивелировать итоги величайшей победы нашего государства в 44-дневной войне.

Эта победа, как не раз уже было доказано, стала возможной исключительно благодаря политическим и военным талантам Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который бросил вызов историческим покровителям Армении. Никто из них не хотел изменения выгодного Армении статуса-кво, освобождения наших земель, торжества международного права. Именно поэтому просто невозможно переоценить значение этой великой Победы, о которой будут вечно помнить многие следующие поколения азербайджанцев.

Будут они с благодарностью вспоминать о роли Личности Ильхама Алиева в новейшей истории всего мира, о его личном мужестве. Покажите мне второго главу небольшого по размеру государства, который бы столь смело, открыто и жестко требовал покаяния от Франции, что столь открыто поддерживает Армению, препятствуя установлению мира в нашем регионе! Нет такого главы государства.

"Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах", -заявил глава нашего государства.

Тем самым он сорвал маску лицемерия с нынешнего руководства Франции, которое пытается позиционировать в роли нейтрального государства, в реальности же проводя откровенно проармянскую политику. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал руководству Франции на позорные пятна в ее истории, продемонстрировал политику "двойных стандартов" этого государства. И президенту Франции Макрону просто нечем будет крыть, у него нет никаких аргументов в ответ на четкие обвинения , озвученные Президентом Азербайджана.

Да, сегодня весь мир увидел и услышал позицию главы самого мощного государства Южного Кавказа, которое играет огромную роль в глобальных процессах, инициируя и реализовывая проекты, приносящие пользу многим странам мира. Тем самым Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз доказал свой талант блестящего стратега, представителя мировой политической элиты, каждый шаг которого четко продуман и являет собой неразрывную цепь взаимосвязанных шагов, приводящих нашу страну к новым и новым историческим Победам.