Президент Азербайджана Ильхам Алиев - современный государственник, уверенно встречающий новые вызовы

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Чтобы узнать цену одной тысячной секунды, нужно​ спросить серебряного медалиста Олимпийских игр.Чтобы понять цену великой Победы, нужно спросить об этом у народа, лучшие сыновья которого отдали за нее жизнь. Президент Азербайджана, победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев сделал в ходе нынешней 59-й Мюнхенской конференции по безопасности множество своевременных и актуальных заявлений. Но одно из них лично мне особо запомнилось.

"Нам пришлось пожертвовать 3 тысячами жизней, чтобы восстановить наше достоинство, нашу территориальную целостность, справедливость и выполнить резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил он выступая на панельной дискуссии на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Это были слова настоящего отца, скорбящего о гибели сыновей нашего народа. Это были слова командира, для которого каждый солдат и офицер ​дорог и важен.

Это были слова великого военного и политического стратега, указывающего всему миру на его позорное молчание на протяжении всего срока, что длилась оккупация Арменией земель нашей Родины.Да, Президент Азербайджана имеет полное право выступать именно с этих позиций. С позиций лидера государства, которое одержало историческую Победу в самой важной войне , вопреки позиции мирового сообщества, по сути потакавшего стране-оккупанту.

Именно поэтому мы слышим от главы нашего государства заявления о бесполезности Минской группы ОБСЕ. Она действительно ушла на пенсию. Просто, это был уход не на заслуженную пенсию с прощальными словами благодарности вслед. Это был выход на пенсию по состоянию здоровья. Данная структура оказалась неизлечимо больна нежеланием добиваться торжества справедливости.Эту справедливость Азербайджану пришлось добывать самому. Опираясь на сильную армию, мощную экономику, задействовав всю свою дипломатическую мощь.

Личностью, которая собрала ​ воедино все необходимые слагаемые великой Победы, является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.​ Он всегда знал, что, когда, где нужно делать. Он действовал, согласно закону Кидлина, который гласит, что ​ если вы можете четко обозначить проблему, значит вопрос уже наполовину решён. Да, яркий представитель мировой политической элиты, глава нашего государства с самого первого дня своего прихода к власти четко обозначил свою историческую цель- возвращение оккупированных Арменией территорий. И все его действия, все шаги, вся его стратегия была направлена на достижение именно этой цели.

Эта задача выполнена. И сейчас наша страна выступает с позиций государства-победителя, с позиций самого экономически мощного государства Южного Кавказа, предлагающего четкую мирную повестку для всего региона. Именно в этом, в умении четко проговаривать свои цели и добиваться их претворения в жизнь- главное отличие и превосходство Азербайджана над Арменией.

Эта страна так и не смогла объяснить миру в чем суть ее внешней политики, каково ее четкое видение своего места в новых реалиях.

"Вероятно, мы уже не вернемся во времена до российско-украинской войны", - заявил​ глава азербайджанского государства в Мюнхене. Это были слова политического деятеля, четко понимающего, что произошло и как нужно действовать в новых условиях.

И вот, после начала российско-украинской войны к Азербайджану поступили обращения более чем из 10 стран, которые уже ​ покупают у нас природный газ и хотят дополнительных поставок, и из стран, которые никогда не покупали у нас газ, но желают подключиться к этой программе. Все эти страны пополняют число друзей Азербайджана, что увеличивает вес нашей страны на мировой политической арене.

Да и как ему не расти, если в ​ прошлом году наш валовой внутренний продукт достиг рекордного уровня, по последним уточненным данным - 134 миллиардов манатов. Это цифра, равная примерно 80 миллиардам долларов. Внешняя торговля превысила ​ 50 миллиардов долларов, а положительное сальдо внешней торговли составляет 25 миллиардов долларов.​ Это все цифры, вызывающие объяснимое уважение к нашей стране в мире.

Именно поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда в центре внимания. Будь то Всемирный экономический форум в Давосе или Мюнхенская конференция по безопасности. А каков статус Армении? Она обрекла себя на роль государства-изгоя в нашем регионе. По большому счету, присутствие Никола Пашиняна на панельной дискуссии, состоявшейся в рамках нынешней Мюнхенской конференции, было излишним.

Ведь Армения давно утратила самостоятельность в плане принятия решений. Меняются только те, кто велит ей, что делать. И совершенно логичными были кадры, на которых Никол Пашинян покорно ждал своей очереди, дабы обмолвится парой слов с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Таков его реальный масштаб. Таков масштаб Армении, во главе которой стоит этот персонаж.

Кстати, к​ счастью для организаторов нынешней Мюнхенской конференции по безопасности, ​ на сей раз армянский премьер не нес с собой ничего того, что ему не принадлежало. Такое за ним уже наблюдалось. Вспомним хотя бы состоявшееся летом прошлого года заседание совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан", в ходе которого Пашинян, увидев на столе дорогостоящую ручку, преспокойно взял ее и переложил во внутренний карман. Это и был пример реального масштаба армянского премьера.

В том числе и поэтому совершенно нелепыми были его попытки вступить в полемику с главой нашего государства. Поразительно, но не нашедший в себе мужества лично присутствовать при церемонии подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года армянский премьер умудрился проявить свое недовольство тем, что Президент Азербайджана назвал этот документ капитуляцией соседнего государства.

А ведь капитулянтом называли Пашиняна все армянские СМИ. Такой же ярлык был на него повешен огромным числом армянских политиков и общественных деятелей. Кроме того, термин капитуляция означает договор о прекращении вооруженной борьбы между сторонами конфликта на условиях победителя. Именно это произошло в ночь на 10 ноября 2020 года, как бы Пашинян не пытался забыть об этом своем военно-политическом фиаско.

Не первом и не последнем. Они предопределены тем очевидным обстоятельством, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян ​ принадлежат к разным весовым категориям, они проповедуют​ диаметрально противоположные ценности. Армянский премьер льет воду на мельницу международной реакции, а Президент Азербайджана Ильхам Алиев увеличивает запас прочности в деле глобальной интеграции и сотрудничества. ​

Глава нашего государства​ олицетворяет образ современного​ государственника, который уверенно встречает новые вызовы, извлекая из непростой конъюнктуры выгоды для своей страны и сообщества. Его реноме несравнимо с реноме Пашиняна, речи которого вызывают стыд даже в Армении. И нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности лишь снова доказала то, что было известно ранее.