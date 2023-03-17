Азербайджан ответит жестко: о "минном терроре" и иных преступлениях и провокациях Армении

Автор: Акпер Гасанов

"Из-за армянской оккупации Азербайджан входит в число стран мира, наиболее загрязненных минами. После Второй Карабахской войны, то есть с ноября 2020 года, в результате подрывов на минах около 300 азербайджанцев погибли или получили тяжелые ранения".

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 марта в Анкаре, где по инициативе главы нашего государства состоялся внеочередной Саммит глав государств Организации тюркских государств.

Сама по себе инициатива Президента Азербайджана является еще одним ярким доказательством готовности и способности нашей страны демонстрировать реальную поддержку братским странам и народам в момент их сложностей, когда они попадают в беду. Как известно, в зону землетрясения в братскую Турцию из Азербайджана было отправлено 940 человек, в том числе спасатели, медицинский персонал и волонтеры. По числу спасателей, отправленных в Турцию, Азербайджан был первым среди стран мира. Мы первыми пришли на помощь, последними покинули зону бедствия.

В результате усилий наших спасателей и врачей из-под завалов живыми были извлечены 53 человека. Также под завалами были обнаружены тела 780 человек. Наш медицинский персонал оказал медицинские услуги в общей сложности более чем 3 тысячам человек. На сегодняшний день на банковские счета AFAD и других гуманитарных организаций переведено более 45 миллионов долларов США. Кроме того, доставлено 5300 тонн гуманитарной помощи. Это и есть братская помощь, это и есть рука друга, протянутая в нужный момент. Это и есть пример шагов, повышающих авторитет Азербайджана, уважение к нашей стране в тюркском мире и на мировой политической арене. В том числе и потому требования официального Баку, поднимаемые нашей страной проблемы находят поддержку со стороны многих государств. Это касается и "минного террора", с которым столкнулся Азербайджан.

16 марта двое жителей села Юсифджанлы Агдамского района погибли в результате взрыва мины. Исраил Ибрагим оглу Гасанов (1999 г.р.) и Амид Гусейн оглу Гасанов (1987 г.р.) подорвались на мине во время выпаса скота. Я уверен, что ничего по этому поводу не скажут в Европарламенте. Там способны только принимать проармянские резолюции, в упор "не видя" преступления, совершенные РА.

Да, Европарламент не принимал никаких резолюций, осуждающих РА за длившуюся более четверти века оккупацию 20% наших земель, за этнические чистки, в результате которых свыше 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Не осудил Европарламент Армению и за геноцид в Ходжалы, и за экоцид, урбицид. Не осудит он РА и за "минный террор". Европарламент "запрограммирован" на иное.

И это несмотря на то, что на гибель двух граждан Азербайджана от заложенных армянскими боевиками мин отреагировало даже посольство США в нашей стране. Оно подчеркнуло, что минное загрязнение в Карабахе блокирует экономическое развитие и препятствует безопасному возвращению перемещенных лиц.

"Посольство США выражает соболезнования членам семей погибших в результате взрыва мины в Агдамском районе. Наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы в районе, затронутом конфликтом, продолжают убивать и калечить мирных жителей", - говорится в заявлении американского посольства.

Там отметили, что США поддерживают усилия по гуманитарному разминированию."Для содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты с ноября 2021 года выделили 2,5 миллиона долларов на гуманитарное разминирование в районах, затронутых конфликтом", - сказали в посольстве США. Спасибо им, но официальный Баку давно уже заявлял, что разминирование столь обширных территорий требует значительного времени и ресурсов.

Увы, но до сих пор не было никакого наказания Армении за все совершенные ею преступления. В том числе и за "минный террор". Да и о чем можно говорить, если Армения почти 30 лет игнорировала четыре резолюции Совета безопасности, требующие немедленного и безоговорочного вывода своих вооруженных сил с территорий Азербайджана и ей за это ничего не было сделано?! Тот же Европарламент был "слеп" и "глух", когда дело касалось преступлений против Азербайджана. И такое поведение европарламентариев говорит о том, что никто из них в реальности не имеет никакого морального права осуждать нашу страну.

Но мы же помним о том, насколько жутко коррумпирована данная организация. Там готовы легко и дорого продаваться. А раз есть товар, значит есть и покупатель. Это мировое армянство. Оно сейчас активно работает над тем, чтобы сформировать лживую повестку, при которой миру будет предложено "не видеть" реальные и чудовищные преступления Армении, при этом осуждая Азербайджан за ...плоды фантазий и лжи армянской стороны. В Азербайджане все это видят. Но наша страна стала слишком сильна, чтобы ее можно было сломить такого рода провокациями и шагами. Азербайджан, во главе которого стоит Президент Ильхам Алиев, знает что, как и когда нужно делать. В том числе и в ответ на очередные провокации со стороны официального Еревана и карабахских сепаратистов.