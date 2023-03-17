Посол Азербайджана в Марокко представил письмо об аккредитации гендиректору ИСЕСКО

16 марта посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов вручил генеральному директору ИСЕСКО Салиму аль-Малику письмо об аккредитации в качестве постоянного представителя этой организации.

Как сообщили в пятницу Day.Az в посольстве, посол передал генеральному директору ИСЕСКО приветствия главы азербайджанского государства и выразил благодарность за вклад в сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО. Он отметил, что в ходе своей дипломатической деятельности не пожалеет усилий для дальнейшего расширения и углубления связей Азербайджана с этой организацией.

Посол особо отметил роль Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой как посла доброй воли ИСЕСКО в исламском мире, ее широкомасштабную и самоотверженную деятельность в различных сферах, включая межцивилизационный диалог, поддержку детей, нуждающихся в заботе, а также в областях культуры, культурного наследия, образования и других сферах.

Также была отмечена заинтересованность азербайджанской стороны в скорейшем открытии и начале деятельности регионального офиса ИСЕСКО в городе Баку в соответствии с соглашением, подписанным 20 мая 2022 года между правительством страны и ИСЕСКО в Баку и вступившим в силу. Кроме того, была обсуждена реализация Плана действий, подписанного между Азербайджаном и ИСЕСКО в декабре прошлого года.

Назим Самедов подчеркнул важность отчета, подготовленного технической миссией ИСЕСКО, посетившей нашу страну для оценки ущерба, нанесенного культурному наследию за период оккупации Арменией территорий Азербайджана, и текущей ситуации.

Отметив высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, генеральный директор организации выразил готовность развивать и расширять это сотрудничество и пожелал послу новых успехов в его деятельности.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.