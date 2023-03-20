Армяне оскорбили Новруз

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Какой же праздник без жертвоприношений? Нашим соседям, запутавшимся в своей истории и заблудившимся в иллюзиях, конечно, виднее. Кошмарные продукты националистического сознания показывают, насколько больна национальная идея армянского народа. Самым неприятным во всем этом является то, что собственные деяния и собственные фантазии армянские националисты пытаются проецировать на нашу страну, нашу историю, наши традиции.

На минувшей неделе благодаря пропаганде соседей мы узнали о себе много "удивительного". Например, мы узнали, что у Азербайджана имеется целый подводный флот. Наши подводные лодки, оказывается, догоняли и атаковали паромы с армянами в январе 1990 года и творили там жуткие бесчинства. Рассказывается эта чушь артистично, со слезами, заламыванием рук и на ненавистном армянам русском языке. Но "азербайджанские подводные лодки" - это детский лепет по сравнению с инсинуациями, посвященными празднику Новруз.

Давно известно, например, что Новруз - это на самом деле "армянский" праздник. В Сети можно узнать о том, что "до 25 века до н.э. новый год армяне встречали именно в день весеннего равноденствия, 21 марта, когда земледельцы проводили торжества в честь пробуждающейся природы, а главенствующее место на новогоднем столе занимал хлеб, испеченный из круглой пшеницы, произрастающей лишь в Армении"... Кто бы сомневался. Присвоить Новруз армянам, реальная история которых никак не связана с этим регионом, достаточно трудная задача. А если невозможно присвоить, следует очернить, внести червоточину в прекрасные традиции этого праздника,

Мы, в Азербайджане, оказывается, встречаем Новруз человеческими жертвоприношениями. Не знали? А вы посмотрите видео, гуляющее по соцсетям. Некая армянка, ссылаясь на неких очевидцев (!), делится сатанинскими рецептами приготовления пахлавы и шекербуры. По-видимому, теми, которые использовали сами армяне в том самом 25-м веке до нашей эры. Так вот, армянка утверждает, что мы с вами при приготовлении новрузовской выпечки обязательно добавляем в нее... армянскую кровь. Без крови убитых армян пахлава будет уже не пахлава, говорит эта дама. Оказывается, каждый Новруз у нас принято охотиться на армян, чтобы готовить строго по рецепту. Ну, традиция такая, что поделать, какой же Новруз без этого...

Пока дама делилась своими извращенными фантазиями, даже ведущей явно поплохело. По выражению ее лица было видно, что она готова вскочить и бежать - то ли прятаться от азербайджанцев (как-никак Новруз на носу), то ли повиснуть над унитазом.

Армянская пропаганда не знает границ и чувства меры. Пытаясь изобразить своих добрых и человечных соседей дикими зверями, армяне выходят так далеко за все рамки, что получают обратный эффект. Рассказы про подводные лодки и армянскую кровь в пахлаве высмеяны вдоль и поперек. Не стоило признаваться в своем безумии на русском языке - было бы меньше свидетелей.

Когда мы говорим, что армяне пытаются проецировать на нас собственные деяния, это не просто фигура речи. Дело в том, что кровавые ритуалы как раз присущи армянской традиции. К сожалению, нашему народу пришлось испытать это на себе. Страшные преступления против человечности, ритуальные убийства, кровавые "мессы" - всего не перечислить. У наших соседей всегда ценились "трофеи" в виде частей тела врагов - отрезанные пальцы, уши, выколотые глаза. Такие "военные трофеи" бережно хранились в семьях и демонстрировались молодому поколению как свидетельство "героизма" их отцов и дедов. В начале 90-х оккупанты тоже возвращались в Армению не с пустыми руками. Бывшая жительница Еревана, русская по национальности, написала в соцсетях о своем соседе, который вернулся с Первой карабахской войны с "трофеями" - нанизанными на нитку засушенными ушами убитых им азербайджанцев. Он очень гордился этой жуткой "игрушкой", повсюду ходил с ней, отрезанные уши врага на ниточке создавали вокруг него ауру уважения и восхищения. Русскую женщину же это привело в такой ужас, что она покинула Армению и больше туда не возвращалась.

Корни этого безумия находятся в традиционном мировоззрении, отраженном в армянских сказках и мифах. Интересно, что во многих из них герой, побеждая противника, как правило, отрезает ему нос, уши или другие части тела и уносит их с собой. А в некоторых сказках победители уносят и капли крови побежденных. Смеем предположить, что для добавления в какую-нибудь лепешку из круглой пшеницы, растущей "только в Армении". В армянских сказках можно встретить подробные инструкции по пыткам, смачные описания мучений главных героев и прочих зверских деяний.

Все народы в 25-м веке до нашей эры, вероятно, начинали плохо, но большинство цивилизовались и стали людьми не только биологически. Армянство же задержали в тех диких временах безумные идеи. И исправления не будет, пока не придет понимание ущербности и преступности этих идей, уже принесших горе миллионам. Пока не придет понимание того, что нельзя выходить в эфир и осквернять традиции народа, на землях которого живете.